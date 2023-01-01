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Полиция Чехии возбудила 95 уголовных дел в связи с войной в Украине

Полиция Чехии возбудила 95 уголовных дел в связи с войной в Украине

Партнер рубрики:
Новости 420on
09 апреля
19:00
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Они касаются разделов уголовного кодекса, в которых говорится об одобрении преступления и отрицании, одобрении и оправдании геноцида.

Полиция Чехии возбудила 95 уголовных дел в связи с войной в Украине

Одобрение российского вторжения, поддержка и продвижение движения, связанного с подавлением прав и свобод человека, – число уголовных дел, связанных с войной в Украине, растет. Обвинения предъявлены 60 людям.

По словам пресс-секретаря полиции Ондржея Моравчика, случаи, связанные с Украиной, характеризуются тем, полиции очень часто удается найти преступника. 

«С начала российского вторжения нами возбуждено 95 уголовных производств. В этих случаях мы действительно знаем, что совершено преступление», — объясняет Моравчик.

При этом юридическая квалификация преступлений, связанных с Украиной, различается. «Это, например, создание или поддержка движения, направленного на подавление прав и свобод человека», — говорит Моравчик.

Затем полиция направляет дело в прокуратуру с предложением вынести обвинительное заключение. Но, как добавляет пресс-секретарь, полиция обычно не знает исхода этих уголовных производств. «Конкретная фаза завершения не отслеживается», — отмечает он.

Полиция получает десятки уведомлений о возможном преступлении. Полицейские оценивают их постепенно, некоторые из правонарушений не считаются серьезными и остаются безнаказанными.

Полиция также расследует случаи одобрения российского вторжения. В начале российского вторжения в Украину от этого предостерегал верховный прокурор Игорь Стржиж. По его словам, за такое поведение человек может быть привлечен к уголовной ответственности по двум статьям — 365 и 405.

Это разделы уголовного кодекса, в которых говорится об одобрении преступления и отрицании, одобрении и оправдании геноцида.

«Если кто-либо публично — в том числе на демонстрациях, в Интернете или социальных сетях - выражает одобрение атакам Российской Федерации на Украину или в этом контексте выражает поддержку или восхваляет ведущих представителей Российской Федерации, он также может быть привлечен к уголовной ответственности при определенных условиях», — говорится в сообщении.

Источник: irozhlas.cz

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