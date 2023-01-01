Женщине в больнице Чехии мешал сильный храп, и она стала душить подушкой 93-летнюю пациентку

Следователи по уголовным делам расследуют инцидент в больнице в городе Пльзень. В четверг, 6 апреля, в палате 84-летняя пожилая женщина пыталась задушить подушкой женщину почти на десять лет старше. Пострадавшая 10 апреля скончалась.

«Мы возбудили уголовное дело о нанесении вреда жизни и здоровью. Мы продолжаем заниматься этим делом», — заявила во вторник пресс-секретарь региональной полиции Дагмар Брожова.

Пока неясно, предъявит ли полиция обвинение нападавшей. По информации СМИ, судебно-медицинский эксперт дал предварительное заключение о том, что она впала в невменяемое состояние в результате психического заболевания. Следователи, вероятно, отложат дело

Также пока неясно, действительно ли пожилая женщина умерла в результате нападения. Персонал больницы вовремя вмешался, и сразу после нападения 6 апреля здоровье женщины существенно не ухудшилось. Однако 10 апреля она скончалась.

Источник: novinky.cz

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