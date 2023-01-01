В Чехии проверят способность мужчин к военной службе

Армия хочет, чтобы врачи по всей Чешской Республике обучались тому, как проводить процедуры призыва на военную службу, если это будет необходимо в будущем. По словам военных, подобные тренинги проводятся каждый год. Но глава Чешской медицинской палаты не знает ни о каких подобных учениях.

«Сообщаем вам о том, что на 18 мая 2023 года запланированы мобилизационные учения по проверке готовности и возможности проведения процедуры призыва, в ходе которой решается вопрос о способности гражданина проходить военную действительную службу. Учения организует Региональное военное командование Усти-над-Лабем», — говорится во вводной части документа.

Документ опубликовал в Facebook глава антиправительственной партии PRO Йиндржих Райхл. «Другими словами, врачей и медсестер будут обучать тому, как призывать гражданских лиц в случае объявления мобилизации», — говорит он.

Пресс-секретарь Устецкого края Магдалена Франкова подтвердила, что документ подлинный и они получили его во вторник, 11 апреля. Другие учреждения также подтвердили получение документа.

«Да, мы получили такое письмо сегодня, я собираюсь переслать его председателю Петру Шонке», — подтвердила газете Seznam Zprávy секретарь районной ассоциации Чешской медицинской палаты Павла Бартова. «Это не то сообщение, которое мы получаем регулярно», — добавила она.

Армия отрицает, что планируется призыв или мобилизация, утверждая, что это лишь обычные учения, и они должны касаться всей страны, а не только Устецкого края.

«Мы организуем эти учения в чешской армии в региональных военных штабах каждый год, они повторяются. Таким образом региональные военные командования готовятся к выполнению одной из своих задач в случае объявления чрезвычайного положения в стране. В этом году, после нескольких лет, мы проверяем все региональные военные командования одновременно», — пояснил Ярослав Грабец, заместитель командующего территориальными силами Армии Чешской Республики.

Он добавил, что учения используются для проверки готовности призывных комиссий.

Однако Милан Кубек, президент Чешской медицинской палаты (ČLK), подверг эти слова сомнению.

«Я впервые слышу об этом, я никогда не слышал ни о чем подобном. И не знаю, чтобы кто-то обращался в Чешскую медицинскую палату по такому вопросу. В нашей стране обязательная военная служба отменена уже почти 20 лет», — сказал Кубек.

Любор Киншт, бывший вице-президент Чешской медицинской палаты, также сообщил изданию Seznam Zprávy, что такие учения не совсем обычны.

«Мое понимание таково: учитывая то, как война в России изменила ситуацию в Европе, необходимо сделать больший акцент на готовности населения. С 90-х годов этого не делалось. 30 лет мы жили в вакууме. Теперь мы должны будем к этому подготовиться», — сказал Киншт.

В документе региональных властей в Усти-над-Лабем кратко объясняется, почему планируются учения. Цель — проверить практическую работу призыва в реальных условиях.

«Мы очень просим вас о сотрудничестве и обеспечении участия по крайней мере двух врачей в этих учениях. Мероприятие задумано как "тренировка" для врачей, и участники смогут проинформировать других своих коллег на случай введения сборов в будущем. Инструкции по деятельности комитета (врачей) будут даны вам во время учений», — говорится в документе, подписанном Петром Севой из регионального отделения в Усти-над-Лабем.

Источник: seznamzpravy.cz

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