В Чехии неизвестный тяжело ранил аиста выстрелом из ружья

Аист получил оскольчатый перелом плечевой кости, которая является частью крыла. Кроме того, в его теле осталась застрявшая дробь. Это очень тяжелая травма, внутренние ткани повреждены после выстрела, говорит ветеринар.

Белый аист, в которого неизвестный выстрелил из ружья в Пршиборе, будет доживать свой век в неволе. Полиция разыскивает стрелка по подозрению в жестоком обращении с животными.

Птица, которая последние несколько лет гнездилась с весны до осени на дымовой трубе бывшего предприятия Lonky Příbor, была ранена неизвестным стрелком в четверг, 6 апреля. Подстреленного самца аиста нашли недалеко от ресторана U Čápa, который находится у этого объекта. В тот же день он был прооперирован в ветеринарной клинике в Острава-Поруба. Аист получил оскольчатый перелом плечевой кости, которая является частью крыла. Кроме того, в его теле осталась застрявшая дробь. «Это ужасно тяжелая травма. Тяжелый перелом, его внутренние ткани повреждены после выстрела», — рассказал Петр Орел, руководитель Бартошовицкой спасательной станции.

Он сказал, что пока неизвестно, выживет ли аист. «Состояние постепенно улучшается, но очень медленно», — отметил Орел, добавив, что аиста приходится кормить сотрудникам спасательной станции.

«Если все пойдет хорошо, то примерно через четыре недели ему сделают контрольный рентген, и тогда мы увидим, срастается кость или нет. Это серьезный перелом, и это всегда большой знак вопроса. Похоже, птица будет находиться под постоянным наблюдением. Я не хочу забегать вперед, но я уже видел подобные травмы», — отметил начальник станции.

Пресс-секретарь полиции Рене Черногорский сообщил, что детективы расследуют это дело как преступление, связанное с жестоким обращением с животными. «Любую информацию, которая поможет установить личность преступника или причины его противоправного поведения, можно сообщить в любое время по телефону, даже анонимно, на бесплатную линию экстренной помощи полиции 158», — сказал пресс-секретарь.

Самка, образовавшая пару с самцом, недолго оставалась одна. Она уже находится в гнезде с другим самцом аиста. «На следующий день у нее уже появился новый друг», — подтвердили сотрудники ресторана U Čápa.

Источник: novinky.cz

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