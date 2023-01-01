В Чехии мужчина застрелил женщину и ее взрослого сына. Местные жители не понимают: почему?

«Люди, которые были убиты, жили здесь недолго. Но они были порядочными, просто нормальными людьми, с ними никогда не было никаких проблем. Того, кто это сделал, нужно расстрелять. Смерть за смерть», — сказал один из соседей.

Утром 12 апреля в деревне Свитавка был сильный туман. Видно было не более чем на несколько десятков метров. Этим по всей видимости воспользовался 47-летний мужчина, который застрелил женщину и ее взрослого сына возле одного из домов.

Полицейские поймали его позже тем же вечером недалеко от поселка Шебетово. Местные жители теперь спрашивают, почему вообще произошла эта трагедия. Полиция пока не разглашает дальнейшие подробности дела.

Несколько свечей горят на месте двойного убийства. К многоквартирному дому, где жили жертвы, прилегают несколько гаражей и складских помещений, которыми преступник мог воспользоваться, чтобы подобраться незамеченным.

Соседи не хотят слишком много говорить о трагедии. "Люди, которые были убиты, жили здесь недолго. Но они были порядочными, просто нормальными людьми, с ними никогда не было никаких проблем. Того, кто это сделал, нужно расстрелять. Смерть за смерть", - сказал один из соседей.

Родственница убитой пары живет неподалеку. "Именно так они звонили мне вчера утром. Я вам ничего не скажу", - закрыла она дверь перед репортером.

Хотя улица, на которой произошла трагедия, не находится на главной магистрали поселка, она, тем не менее, очень оживленная. В непосредственной близости находятся строительные магазины, куда приезжают за покупками жители близлежащих районов. Огороженный склад тянется прямо через дорогу от дома.

"Мы с ребятами переодевались, когда я услышал два выстрела. Кто-то сказал: Наверное, кто-то стреляет. Вскоре приехали полицейские", - сказал один из рабочих.

"Утром, когда мы приехали, везде было много полицейских. Мы подумали, что на стройке произошел несчастный случай, было так туманно, что мы даже не могли разглядеть конец улицы", - рассказывают две женщины.

"Ходят разговоры о том, что за этим стояло, что, возможно, это был разрыв отношений. Одни говорят, что убийца жил в их доме, другие - что он жил в Босковице. Полиция искала его там, ломала дверь его квартиры, но его там не было. Мы слышали это прямо по радио", - продолжили они.

Действительно, различным слухам способствовало то, что по окрестным деревням разъезжали полицейские в масках и с автоматами. В Интернете даже распространилась фотография, на которой якобы запечатлен арест преступника.

Пресс-секретарь полиции Павел Шваб сказал, что следователи интенсивно работают над этим делом и как можно скорее обнародуют дополнительную информацию.

Источник: novinky.cz

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