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Оригинальный способ обмана интернет-магазина придумали мошенники в Чехии

Оригинальный способ обмана интернет-магазина придумали мошенники в Чехии

Партнер рубрики:
Новости 420on
14 апреля
09:16
884
Пара мошенников, которых поймали сотрудники уголовного розыска в Новом Йичине, хотели заработать несколько сотен тысяч. Подозреваемые заказывали товары с доставкой в различных интернет-магазинах, а затем просили продлить срок оплаты.

Оригинальный способ обмана интернет-магазина придумали мошенники в Чехии

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Павла Прохазкова. 33-летний мужчина и 19-летняя девушка заказали несколько товаров на вымышленные имена и доставку по разным адресам в городе Теплице.

«Они попросили продавца позволить им оплатить товары в течение 14 дней. Когда один заказ был доставлен таким образом, они оформили в интернет-магазине несколько других и ждали их доставки», — сказал представитель пресс-службы.

Однако в одном случае они просчитались. Владелец небольшого семейного предприятия в районе Нового Йичина заметил, что один из заказов, а именно проектор, не был оплачен, и что поступают все новые и новые заказы от разных людей с требованием доставки в тот же город.

«Поскольку он заподозрил, что это может быть мошенничество, он не стал больше обрабатывать заказы и сообщил о них в полицию», — сказала Прохазкова.

Хотя преступники использовали вымышленные имена, несколько разных электронных адресов и даже регулярно меняли телефонные номера, это не помешало полицейским очень быстро их поймать.

Их действия причинили ущерб на сумму более 20 000 крон. Однако если бы все заказы, сделанные ими, были доставлены, ущерб составил бы почти 375 000 крон. И мужчина, и женщина признались в совершении преступления. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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