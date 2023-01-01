Погода на эти выходные в Чехии. Будет ли дождь на православную Пасху

Какая погода сегодня и что ждет нас в субботу и воскресенье?

Нас ждет дождливый конец недели, в горах будет лежать снег.

Средняя дневная температура составит около 8 градусов Цельсия до субботы, с небольшим потеплением до 14 градусов Цельсия в воскресенье — облачность также снизится. Ночью температура в основном будет держаться на уровне выше нуля, следует из еженедельного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

«Погода сегодня и в ближайшие несколько дней будет дождливой из-за проходящего с севера на северо-восток от Средиземноморья холодного фронта, связанного с низким давлением», — говорилось в сообщении Чешской национальной метеорологической службы в Facebook в четверг.

Сегодня на большей части территории пройдут дожди.

«В Чешско-Моравском нагорье осадки будут продолжительными и более сильными, а некоторые из них выпадут в виде мокрого снега», — сообщили метеорологи.

Метеорологи ожидают, что самые низкие ночные температуры составят 2-6 градусов по Цельсию, временами и до нуля. Днем будет от 3 до 8 градусов тепла, на северо-востоке — около 10 градусов по Цельсию.

В субботу, 15 апреля, будет пасмурно, в большинстве районов пройдут дожди/ливни. На высоте более 1 000 метров над уровнем моря и при более интенсивных осадках на высотах больше 500 метров пройдут и снегопады.

В воскресенье, 16 апреля, метеорологи ожидают временами дожди и ливни, а дневная температура поднимется до 12 градусов и до 14 градусов при уменьшении облачности. Аналогичный характер погоды прогнозируется в Чехии в начале следующей недели.

Источник: ceskenoviny.cz

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