Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Погода на эти выходные в Чехии. Будет ли дождь на православную Пасху

Погода на эти выходные в Чехии. Будет ли дождь на православную Пасху

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
14 апреля
13:17
587
Какая погода сегодня и что ждет нас в субботу и воскресенье?

Погода на эти выходные в Чехии. Будет ли дождь на православную Пасху

Нас ждет дождливый конец недели, в горах будет лежать снег.

Средняя дневная температура составит около 8 градусов Цельсия до субботы, с небольшим потеплением до 14 градусов Цельсия в воскресенье — облачность также снизится. Ночью температура в основном будет держаться на уровне выше нуля, следует из еженедельного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

«Погода сегодня и в ближайшие несколько дней будет дождливой из-за проходящего с севера на северо-восток от Средиземноморья холодного фронта, связанного с низким давлением», — говорилось в сообщении Чешской национальной метеорологической службы в Facebook в четверг. 

Сегодня на большей части территории пройдут дожди.

«В Чешско-Моравском нагорье осадки будут продолжительными и более сильными, а некоторые из них выпадут в виде мокрого снега», — сообщили метеорологи.

Метеорологи ожидают, что самые низкие ночные температуры составят 2-6 градусов по Цельсию, временами и до нуля. Днем будет от 3 до 8 градусов тепла, на северо-востоке — около 10 градусов по Цельсию.

В субботу, 15 апреля, будет пасмурно, в большинстве районов пройдут дожди/ливни. На высоте более 1 000 метров над уровнем моря и при более интенсивных осадках на высотах больше 500 метров пройдут и снегопады.

В воскресенье, 16 апреля, метеорологи ожидают временами дожди и ливни, а дневная температура поднимется до 12 градусов и до 14 градусов при уменьшении облачности. Аналогичный характер погоды прогнозируется в Чехии в начале следующей недели.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 



читайте по теме
Assets
14 апреля
16:55
250
Общество
Песок из Сахары снова долетит до Чехии
Assets
06 апреля
15:28
5450
Общество
Погода в Чехии на Пасху и выходные
Assets
23 марта
13:30
2942
Общество
Чехию ждет резкое похолодание. Может даже выпасть снег
Assets
21 марта
12:48
3178
Общество
20 градусов тепла в Чехии и не только. Весна в Европе не даст расслабиться
Последние новости:
Assets
14 апреля
16:55
250
Общество
Песок из Сахары снова долетит до Чехии
Assets
14 апреля
16:35
338
Общество
Пенсионеркам, которые жили или работали в Словакии, Чехия сокращает пенсию и выплаты за детей
Assets
14 апреля
15:04
310
Общество
Сальмонелла в Градце-Кралове — экзотический вид болезни из Юго-Восточной Азии
Assets
14 апреля
12:21
706
Общество
Cколько женщин в Чехии считают, что надо уголовно наказывать за секс без явного согласия
Assets
14 апреля
11:54
383
Общество
За организацию проституции в Чехии и Финляндии будут судить 8 человек
Assets
14 апреля
11:44
539
Экономика
Чехия потратила на беженцев из Украины 33,5 миллиарда крон
Assets
14 апреля
09:16
884
Общество
Оригинальный способ обмана интернет-магазина придумали мошенники в Чехии
Assets
13 апреля
20:15
838
Общество
Новое имя в деле «Дозиметр»: главу ИТ-компании, работающей на VZP, подозревают в коррупции
Assets
13 апреля
19:15
1583
Общество
В Чехии мужчина застрелил женщину и ее взрослого сына. Местные жители не понимают: почему?
Assets
13 апреля
14:01
1243
Экономика
Минсельхоз Чехии: результаты контроля цен на продукты питания оказались значительно хуже, чем ожидалось


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода