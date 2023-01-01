Сальмонелла в Градце-Кралове — экзотический вид болезни из Юго-Восточной Азии

К пятнице, 14 апреля, гигиенисты обнаружили Salmonella Thomson у 90 человек из 130 , которые посещали ресторан в городе Градец-Кралове. Этот вид сальмонеллы впервые появился в Чехии.

По словам гигиенистов, посетители ресторана в городе Градец-Кралове заразились экзотическим видом сальмонеллы из Юго-Восточной Азии. Salmonella Thomson до сих пор встречалась в десяти местах по всему миру.

«Salmonella Thomson не была зарегистрирована в Чехии. Это следствие глобализации», — подтвердил заведующий отделением инфекционных заболеваний университетской больницы в Градце-Кралове Петр Прашил, который знал азиатский штамм сальмонеллы, вызывающий обычные симптомы, только из учебника.

«Нет причин для паники или беспокойства по поводу эпидемии. Передача от человека к человеку происходит только в исключительных случаях, когда рассматриваемый человек грубо не соблюдает правила гигиены. Лечение такое же, как и при обычной сальмонелле. Течение Salmonella Thomson более взрывное, поэтому болезнь проявляется гораздо быстрее», — уточнил он.

Salmonella Thomson, вероятно, прибыла в Градец-Кралове с некоторыми ингредиентами для приготовления пищи. «Ресторанный оператор обязан поставлять на рынок безопасные продукты питания, это его ответственность. Важно выбрать надежного поставщика и проанализировать образцы импортируемых продуктов питания», — заявила Марика Фиченкова из Государственной сельскохозяйственной и продовольственной инспекции. «После того как на прошлой неделе разразился этот скандал, мы больше сосредоточились на сборе проб в ресторанах», — добавила она.

Salmonella Thomson обнаружили специалисты Национальной лаборатории. Туда были отправлены бразцы, взятые у людей, которые ели в ресторане Chich food на Большой площади в Кралове-Градце. «Наиболее вероятный источник инфекции — арахисовый соус. Однако у нас не было возможности взять образец после вспышки заболевания», — добавила Вероника Крейчи, пресс-секретарь Региональной гигиенической станции в Градце-Кралове.

Заведение может быть вновь открыто после согласия гигиенистов, но хозяйка написала в Facebook, что делать это не намерена.

Несколько человек после отравления были госпитализированы с диареей, рвотой и лихорадкой. Почти пятьдесят из них прошли лечение в инфекционной клинике. Остальные лечились в домашних условиях и обращались к участковому врачу. «Все госпитализированные пациенты уже выписаны. Можно сказать, что инфекция больше не проявляется», — пояснил Прашил.

Источник: novinky.cz

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