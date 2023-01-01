Пенсионеркам, которые жили или работали в Словакии, Чехия сокращает пенсию и выплаты за детей

«Другие получают деньги просто так, а ты работаешь 40 лет, рожаешь государству пятерых детей, и что в итоге остается? Ничего. Хорошо, что я вырастила хороших детей, которые обо мне позаботятся», — сказала 72-летняя Ева из Остравы.

72-летняя Ева рассчитывала получить 2 500 чешских крон на своих пятерых детей, по 500 на каждого из них. Согласно закону, пособие за выращенных детей с января является частью пенсии. Но на ее счет поступило менее 700 крон. Ева в прошлом проживала и в Чехии, и в Словакии, и родила своих детей во времена единого государства. По данным властей, у нескольких тысяч пожилых людей пособия по воспитанию детей были урезаны из-за их чехословацкого прошлого.

«У меня низкая чешская пенсия, поэтому я думала так: "У меня пятеро детей, поэтому я буду получать две с половиной тысячи", но это не сработало», — говорит 72-летняя Ева из Остравы. Ее пенсия состоит из чешской и словацкой частей, которые в сумме составляют чуть больше 12 000 крон.

Чешское государство начало выплачивать пенсию в начале этого года. Ева надеялась на прибавку, но получила только 678 крон.

У нее также есть чешский муж. Иначе, по ее словам, она могла бы не выжить. Согласно действующим правилам, ее пособие за детей уменьшается на ту же сумму, что и ее пенсия.

«Поскольку она имеет право только на 27% своей чешской пенсии, она имеет право только на 27% пособия за воспитание ребенка, то есть 678 крон. В течение остальной части страхового периода женщина имеет право на пенсию из словацкой системы, которая рассчитывается по существующим там правилам», — объясняет Якуб Аугуста, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.

Каждое из государств — преемников Чехословакии идет своим путем. Словакия в этом году также ввела свою форму пособия за воспитание. «Родительская пенсия будет выплачиваться одной суммой в течение всего 2023 года, а с 2024 года она будет выплачиваться регулярно, ежемесячно», — говорит Мартин Контур, пресс-секретарь Словацкого государственного учреждения социального страхования.

Это лишь отчасти хорошая новость для Евы. Одна из ее дочерей живет и работает в Словакии, за нее она получает около 500 крон в месяц. Даже если она сложит выплаты из обеих стран, до полной суммы чешского варианта пособия за выращенного ребенка еще далеко.

Источник: ostrava.rozhlas.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook