Песок из Сахары снова долетит до Чехии

Если облачность будет небольшой, частицы пыли в атмосфере могут окрасить закат.

Явление не ожидается таким обильным, как в недавнем прошлом, но метеорологи прогнозируют, что оно все же будет заметно, особенно на востоке страны. Люди чаще всего распознают присутствие песка по крошечному слою, похожему на пыльцу, на автомобилях или подоконниках. Пыль из Сахары ухудшает качество воздуха и затуманивает небо.

По данным метеорологов, концентрация пылевых частиц будет достигать 500 мг на квадратный метр.





Источник: novinky.cz

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