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Песок из Сахары снова долетит до Чехии

Песок из Сахары снова долетит до Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
14 апреля
16:55
250
Если облачность будет небольшой, частицы пыли в атмосфере могут окрасить закат.

Песок из Сахары снова долетит до Чехии

Явление не ожидается таким обильным, как в недавнем прошлом, но метеорологи прогнозируют, что оно все же будет заметно, особенно на востоке страны. Люди чаще всего распознают присутствие песка по крошечному слою, похожему на пыльцу, на автомобилях или подоконниках. Пыль из Сахары ухудшает качество воздуха и затуманивает небо. 

По данным метеорологов, концентрация пылевых частиц будет достигать 500 мг на квадратный метр.


 

Источник: novinky.cz

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