Мошеннические звонки с Украины обошлись чехам в десятки миллионов крон

Результатом совместной работы чешских и украинских детективов стал арест нескольких подозреваемых на территории обеих стран.

Почти два года в нескольких населенных пунктах восточноукраинского города Днепр действовали фиктивные колл-центры, откуда нанятые чехи должны были выманивать мошенническими телефонными звонками десятки миллионов крон у своих соотечественников в Чехии. Деньги якобы оказались у главы местной преступной организации.

Результатом совместной работы чешских и украинских детективов стал арест нескольких подозреваемых на территории обеих стран.

Мошенники действовали с марта 2021 года по ноябрь прошлого года, то есть даже в то время, когда в стране шла война и Днепр несколько раз подвергался обстрелу российскими ракетами.

Среди пострадавших есть и известные чешские деятели. Например, члены семьи бывшего высокопоставленного члена правительства.

«Могу подтвердить, что 12 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении десяти физических лиц. Из проведенных экспертизы и расследования следует, что их действия могли быть мошенничеством путем участия в организованной преступной группе», - заявил в пятницу пресс-секретарь Пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала.

Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Представитель прокуратуры заявил, что жертвам звонили фиктивные банкиры, заявив, что их счета были взломаны, и им необходимо было перевести свои деньги на другие, предположительно безопасные счета или в биткойн-банкоматы.

По его словам, достоверность указаний еще больше повысил тот факт, что впоследствии пострадавшим позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и подтвердил, что их деньги на счету действительно в опасности.

«Предполагается, что было совершено 300 таких фактов мошенничества, а причиненный ущерб превышает сумму в 65 миллионов крон. Однако число жертв может еще увеличиться, а ущерб может увеличиться, так как в общей сложности полиция расследовала более 490 дел с предполагаемым ущербом, превышающим сто миллионов», - добавил Цимбала.

Он не стал комментировать этот вопрос. «Учитывая, что предварительное производство закрыто для публики, раскрыть дальнейшие подробности не представляется возможным», — пояснил представитель. Он лишь подтвердил, что надзирающий прокурор внес предложение о заключении под стражу четверых подозреваемых.

Согласно расследованию украинской полиции, все доходы от преступной деятельности оказались в руках главного организатора Дмитрия К. (32 года), который затем перераспределил деньги между сообщниками. Следователи также отметили, что для группы было характерно строгое соблюдение правил, включая полную секретность деятельности и четкую иерархию.

Детективы установили, что у Дмитрия К. было два ближайших сообщника — чех из Домажлице и украинец, которые вербовали людей из Чехии в колл-центры и тем самым обеспечивали их работу.

Источник: novinky.cz

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