Бизнесмен: чешские фермеры наживаются на войне, обвиняя украинцев в повышении цен на продукты

Нет дешевого зерна из Украины, которое не нравится чешским фермерам — есть только чешское зерно с завышенными ценами, говорит фермер Петр Крогман в интервью изданию SZ Byznys. По его словам, цена на зерно падает, но чешские фермеры хотят сохранить свои непомерные прибыли.

Компания Крогмана Agromino обрабатывает 42 000 гектаров земли в Украине. В компании работает 800 человек, предприятие ежегодно производит 200 000 тонн пшеницы, кукурузы и других товаров. На западе страны бизнес остается прибыльным, а на востоке - дотационным. Там русские обстреливают некоторые поля и уничтожают оборудование, но Крогман намерен продолжать бизнес.

"Мы считаем, что Чешской Республике стоит сделать так, чтобы Украина выдержала российское нападение, чтобы Россия была как можно дальше от нас. Экономически сильная Украина имеет больше шансов выжить, чем ослабленная страна. Если бы мы взяли за руку чешских фермеров и сказали, что вообще ничего не будем импортировать, мы бы встали на сторону России", - говорит бизнесмен и президент Чешско-украинской торговой палаты.

Сам Крогман не экспортирует в Чехию, но другие украинские экспортеры сейчас находятся под давлением фермеров Польши, Чехии и Венгрии, которые жалуются, что дешевое украинское зерно портит их цены. Но, по словам Крогмана, украинское зерно не дешевое, просто отечественные фермеры не хотят сбрасывать заоблачные цены. Печально, что у них осталось немного запасов, но это их решение.

Но цены на сырьевые товары постепенно падают, как и цены на нефть, газ, электричество и бензин. "То, что фермерам это не нравится, я понимаю, то, что они пытаются свалить это на украинцев, я тоже понимаю, но причина в другом. Это глобальное снижение цен на все товары в целом", - говорит Петр Крогман.

Например, цены на молоко падают уже два месяца. Цены на зерно падают уже четыре месяца. "Теперь цены на продукты питания будут снижаться очень быстро", - прогнозирует Крогман.

Но в этом году урожай в "житнице Европы" будет низким. Треть посевных площадей в стране находится под паром, и 30 миллионов тонн зерна уйдет на экспорт, говорит Крогман, который недавно вернулся из Украины. За пять месяцев после сбора урожая она может экспортировать весь урожай, а к декабрю Украина опустеет, и экспортировать будет нечего".

Как вести сельское хозяйство в разгар войны?

Очень трудно. Ситуация лучше на западе (страны), там сельское хозяйство стандартное. Хуже на востоке Украины, где мы не можем попасть на некоторые поля, они обстреливаются. Русские иногда повреждают некоторые из наших ферм. Многие фермеры не убрали урожай, десятки тысяч гектаров кукурузы или подсолнечника все еще стоят на полях. Собирать и перерабатывать их уже нет смысла.

Вы везде посеяли?

Осенью мы засеяли большую часть территории. Мы стараемся подавать пример. Но некоторые поля заминированы. Мы не можем зайти на них, и весенний сев будет закончен к началу мая. В целом, около трети площадей в Украине не будет засеяно.

Будет ли это большой проблемой для товарных поставок?

Это будет большая проблема. До войны Украина экспортировала 107 миллионов тонн зерна, в прошлом году только 65 миллионов тонн, а в этом году Европейская комиссия ожидает только 46 миллионов тонн украинского зерна, что составляет 40% от довоенного уровня.

Однако, судя по заявлениям некоторых стран нашего региона, кажется, что проблема заключается в обратном. Польша и другие европейские страны, включая Чехию, жалуются, что их наводнило "дешевое зерно из Украины". Сколько может быть этого зерна?

Единственной культурой, которая в прошлом году в значительных количествах импортировалась в Европу из Украины, была кукуруза. И то только потому, что был неурожай. Она произвела на 15 миллионов тонн меньше кукурузы. Пять миллионов тонн, поставленные Украиной, покрыли лишь треть дефицита.

То же самое касается пшеницы, которой было импортировано на три миллиона тонн больше, подсолнечника - на два миллиона тонн больше, а рапса - только на один миллион тонн больше, как сказал Януш Войцеховский, европейский комиссар по сельскому хозяйству, в Европейском парламенте. Это настолько незначительные объемы по сравнению с европейским производством в 300 миллионов тонн, что они не влияют на цены.

Поляки прекратили импорт украинского зерна в свою страну до июля. Но разве украинские товары не должны просто поступать через европейские коридоры, когда русские отрезали им путь через Черное море? И не продаваться на местном рынке?

Европейский Союз пытался помочь Украине, чтобы она могла хотя бы где-то продавать то, что производит, потому что русские перекрыли Черное море, не дождавшись его частичной очистки. Поэтому пшеница и кукуруза могут поступать на европейский рынок в ограниченных количествах. Но это количество настолько мало, что не влияет на цену.

Можете ли вы сравнить цены, по которым покупают украинское зерно и чешское?

В настоящее время коммерческая цена на зерно составляет 6 000 крон за тонну, по этой цене фермер может продавать. Это говорит о том, что пшеницы по-прежнему не хватает. До войны цена была на уровне 4 000 крон, прошлым летом - даже 9 000 крон. Я могу понять фермеров, которые хотят сохранить ее на прежнем уровне, но хорошо, что цена постепенно снижается.

Как мы все хотим, чтобы цены на нефть, газ, электричество, бензин снижались, так и пшеница и кукуруза постепенно спускаются с абсурдных высот. Я понимаю, что фермерам это не нравится, и я понимаю, что они пытаются обвинить украинцев, но причина в другом. Это всемирное падение цен на все товары в целом.

То есть, по вашему мнению, фермеры отказываются отражать общее падение цен?

Я знаю некоторых, которые отказались продавать зерно даже за 9 тысяч. То, что у них осталось немного в запасе, печально, но это их решение. Даже сегодня они могут продавать, когда вспомнят, за шесть тысяч, и это все равно гораздо лучшая цена, чем два года назад.

Поэтому, когда польское правительство прекратило импорт зерна из Украины до июля, как вы думаете, оно просто уступило сельскохозяйственному лобби?

Конечно, да. Это только часть фермеров, которые продают зерно. Им противостоят фермеры, которые вынуждены его покупать, потому что производят мясо, молоко, яйца. Затем есть бакалейщики, пекари и все мы, кто хочет более дешевой еды...

Но производители зерна также столкнулись с ростом своих расходов. По данным Союза фермеров, с начала войны они выросли на треть. Топливо, энергия и особенно удобрения...

Но цена на зерно сегодня на 50% выше, чем до войны. И все равно они зарабатывают гораздо больше, чем раньше. Это звучит плохо, но чешские фермеры тоже наживаются на войне.

Чешские фермеры также утверждают, что качество украинского зерна ниже, чем местного. Это правда? В Словакии инспекционные органы обнаружили остатки пестицидов в партии зерна. В ответ на это Чехия ужесточила контроль.

Сегодня украинское зерно подвергается большему контролю, чем европейское. Европейский фермер не обязан проверять 500 пестицидов, а украинский - обязан. К импортным товарам предъявляются более строгие требования, чем к отечественным.

Поляки добиваются от ЕС введения тарифов на украинское зерно. К чему это приведет?

Мы сами себе навредим. Мы экспортируем в Украину больше, чем импортируем из Украины. Не считая оружия. Торговля с Украиной выгодна для Европейского Союза, он является чистым экспортером.

Как вы думаете, чем закончатся зерновые споры?

Если Чехия и ЕС поддадутся на призывы некоторых фермеров, которые хотели бы зарабатывать еще больше, чем сегодня, и сумеют зафиксировать высокие цены на зерно и кукурузу, мы также зафиксируем высокие цены на продукты питания и инфляцию. И 100% потребителей будут платить за это. Это было бы неправильно.

Как вы думаете, если рынок останется свободным, снизятся ли цены на муку и хлебобулочные изделия?

Цены на зерно снижаются уже четыре месяца. У него есть отставание, но оно будет отражено в ценах на хлебобулочные изделия. Цены на молоко падают уже два месяца. Теперь цены на продукты будут снижаться очень быстро.

Как повлияет на цены на продукты питания тот факт, что в Украине из-за войны было посажено меньше зерновых?

Это скажется на нас через год. Через два-три месяца Украина экспортирует все, что у нее есть из последнего урожая. В этом году урожай будет низким, из 46-50 миллионов тонн, которые останутся на экспорт после вычета внутреннего потребления, останется 30 миллионов тонн. Украина может экспортировать через море шесть миллионов тонн в месяц. Через пять месяцев после сбора урожая она сможет экспортировать весь урожай, а к декабрю Украина опустеет, и экспортировать будет нечего.

Какова сейчас ситуация с экспортом вашей компании?

Все сложно и дорого. Мы экспортируем в Италию и Гамбург, поездами. В Чехию мы не продаем. Мы должны платить 120 евро за каждую перевезенную тонну. Продажная цена составляет около 260 евро, поэтому половину этой суммы мы тратим на транспортировку, но это все равно лучше, чем продавать через Черное море, где торговля заблокирована Россией.

Для вас это все еще выгодно? Вы не думали о том, чтобы оставить бизнес?

Нет. На западе (страны) мы прибыльны, на востоке мы субсидируем. Потому что мы считаем, что Чешской Республике выгодно, чтобы Украина выдержала нападение России, чтобы Россия была как можно дальше от нас. У экономически сильной Украины больше шансов выжить, чем у ослабленной страны. Если бы мы сыграли на руку чешским фермерам и вообще ничего не импортировали, мы бы встали на сторону России.

Источник: seznamzpravy.cz

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