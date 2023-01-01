Трагедия в Чехии. Полиция расследует насильственную смерть четырех человек

По сообщению полиции, с вечера 15 апреля криминалисты расследуют насильственную смерть четырех человек в селе Ольшовец Пршеровского района. Речь идет о трех убийствах и самоубийстве.

Четыре человеческих тела без признаков жизни были обнаружены полицией во время ночной поездки в деревню Ольшовец — часть Бонкова — которая находится в Пршеровском районе. Обыск на месте преступления показал, что все умерли насильственной смертью и что вероятный преступник тоже мертв. Об этом полиция сообщила в ночь с субботы на воскресенье в Twitter.

«В настоящее время районные следователи расследуют тяжкое насильственное преступление в деревне в Пршеровске. По делу ведется стандартное уголовное производство, опасности для общества нет. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», — сообщили в полиции.

Следователи подчеркнули, что речь идет о «подозрении в совершении особо тяжкого преступления — убийства». Трагическое событие унесло четыре жизни, в том числе жизнь подозреваемого. Обстоятельства, а также мотив преступления являются предметом дальнейшего расследования», — добавили в полиции.

Прибывшие на место милиционеры немедленно оцепили территорию и не пускали в село никого постороннего. Полицейским потребовалось несколько часов, чтобы задокументировать и сфотографировать место происшествия.

Пока неясно, что именно произошло. В полиции лишь отметили, что опасности для жителей нет. Непонятно, как погибли пострадавшие, в селе ходят слухи об огнестрельных ранениях. Однако в полиции это не подтвердили. В настоящее время неизвестно, какие отношения были у жертв с предполагаемым преступником.

Источник: novinky.cz

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