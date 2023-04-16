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Погода в Чехии на неделю: в какой день потеплеет до 21 градуса

Погода в Чехии на неделю: в какой день потеплеет до 21 градуса

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
17 апреля
13:11
1037
Настало время достать летнюю одежду — уже на этой неделе в некоторых местах Чехии значительно потеплеет.

Погода в Чехии на неделю: в какой день потеплеет до 21 градуса

Погода в Чешской Республике некоторое время будет оставаться дождливой, а в середине недели в горах может снова пойти снег. Вторая половина недели принесет более солнечную погоду и тепло, температура в воскресенье поднимется выше 20 градусов, что следует из еженедельного прогноза, опубликованного метеорологами. Реки останутся в берегах.

 

Сегодня метеорологи прогнозируют облачное небо и местами ливни — чаще в горах. В горах выпадет до 10 миллиметров осадков, однако подъема уровня рек, который наблюдался в последние часы, больше не ожидается.

Температура воздуха к середине недели составит от 11 до 15 градусов Цельсия. 

Во вторник, 18 апреля, ожидается дождь. В среду и четверг в горах пройдет дождь со снегом. Ночью температура может опуститься до минус одного градуса при уменьшении облачности.

С пятницы небо начнет проясняться, а температура постепенно повысится. В субботу, 22 апреля, ожидается ясное или частично облачное небо с температурой около 17 градусов. В воскресенье, 23 апреля, температура воздуха в некоторых местах достигнет 21 градуса.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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