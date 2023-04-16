Чешские торговые сети продают мясо больных кур, считают зоозащитники. Белые волокна тому доказательство

В исследование вошло мясо от Kaufland, Albert, Penny, Billa, Lidl, Globus и Tesco. Болезнь белых волокон можно распознать по белым жировым прожилкам в мясе, которые видны невооруженным глазом. Мясо с белыми прожилками теряет свою питательную ценность, в нем содержится на 224% больше жира, на 10% больше коллагена и на 9% меньше белка.

Чешские супермаркеты продают мясо больных кур, утверждает ассоциация защитников животных OBRAZ, опубликовавшая новое исследование. Покупатели могут распознать наличие заболевания по белым волокнам, которые видны невооруженным глазом. Это связано с чрезвычайно быстрым ростом чересчур размножившихся цыплят. Редакция Prazská Drbna связалась с сетями супермаркетов, продукция которых вошла в исследование. Представители ассоциации посетили ряд магазинов в Чехии, а в Праге они собрали 789 образцов, больше всех по сравнению с другими регионами.

«Супермаркеты предлагают своим покупателям мясо чрезмерно размноженных и больных кур. Эти породы выведены для того, чтобы они росли как можно больше и быстрее, пока не обрастут жиром взамен мышц. Их жизнь коротка и полна страданий. Неестественная скорость роста приносит жестокую расплату в виде различных проблем со здоровьем и заболеваний, включая болезнь белых волокон, которая довольно часто видна на мясе в супермаркетах», — заявил в пресс-релизе Радим Троян, координатор кампании Rychlokuřata от ассоциации OBRAZ.

Представители ассоциации напомнили, что качество мяса идет рука об руку со страданиями животных в случае болезни белых волокон.

«Покупатели заслуживают знать, что рекламные слоганы и фотографии счастливых и здоровых цыплят — всего лишь маркетинговая уловка. Реальность выглядит иначе. Супермаркеты не заботятся ни о животных, ни о качестве предлагаемых товаров. Мы получили положительную реакцию на нашу кампанию среди покупателей. Мы провели анкетирование, в котором покупатели часто упоминали, что отныне они будут больше думать о том, что покупают», — добавил Троян.

Согласно результатам исследования, заболевание обнаруживается в среднем в 96% упаковок куриных грудок. В общей сложности представители посетили 259 магазинов девяти торговых сетей и оценили 2 255 упаковок куриной грудки. В 95,7% случаев было обнаружено заболевание белых волокон. В исследование вошло мясо от Kaufland, Albert, Penny, Billa, Lidl, Globus и Tesco. Издание Pražská Drbna обратилось за комментариями ко всем компаниям, упомянутым в исследовании.

«Благополучие животных важно для нашей компании, и мы уже давно занимаемся этим вопросом. В рамках нашего стандартного ассортимента мы предлагаем куриное мясо только чешского происхождения и тем самым поддерживаем чешских птицеводов. Все наши поставщики сертифицированы и отвечают всем законодательным нормам», — сообщила Рената Майерль, представляющая компанию Kaufland.

По словам пресс-секретаря Даны Братанковой, компания Billa также вовлечена в деятельность по обеспечению благополучия животных.

«Billa предоставляет широкий ассортимент продукции, основанный на предпочтениях своих клиентов. В своем ассортименте она предлагает кур типа Venkovské или Zlaté kuře, которые откармливаются в течение 38–40 дней по сравнению с 32–34 днями для обычных куриц. Кормовые смеси обогащены кукурузой и не содержат животных жиров, а цыплята на этих фермах содержатся в меньшем количестве и на больше площади, поэтому могут больше двигаться и у них больше свободы. Птица доставляется и отлавливается на убой по бесклеточной технологии Peer System, все манипуляции выполняются вручную, а транспортировка на убой занимает максимум 3 часа», — рассказала она редактору.

Компания удерживает цену на таких кур на том же уровне, что и на обычных. Куриное мясо и куриные продукты затем продаются под маркой Billa Bio, где соблюдаются самые строгие принципы выращивания и переработки, добавила Братанкова.

Представитель Penny Томаш Кубик заверил, что все мясо, продаваемое сетью, соответствует всем требованиям законодательства и ветеринарным стандартам. «Кроме того, компания Penny является пионером в области защиты животных в Чешской Республике. Несколько лет назад мы установили для наших поставщиков сверхстандартные условия не только для разведения свиней и крупного рогатого скота, но и для разведения и транспортировки птицы. Куриное птицеводство должно соответствовать более строгим стандартам, чем это предусмотрено законом, особенно когда речь идет о поддержании оптимальной влажности, снижении плотности содержания кур в цехах либо сокращении времени транспортировки кур на убой и создании лучших условий для их вывоза», — сказал он редакции.

Основой проекта Penny Standard Animal Welfare является сотрудничество с выбранными чешскими поставщиками и, косвенно, с их заводчиками, к которым предъявляются строгие требования по содержанию животных, добавил Кубик.

«Условия жизни животных на фермах поставщиков очень важны для нас. Мы закупаем мясо птицы исключительно у отечественных животноводов, которые находятся под контролем государственных надзорных органов. Поставщики гарантируют нам не только чешское происхождение, но и соблюдение всех законодательных требований, включая благополучие животных. Помимо регулярных встреч с поставщиками, мы также встречались на более широком пленарном заседании с организацией OBRAZ, где присутствовали отраслевые организации и представители Министерства сельского хозяйства», — сообщили редакции сотрудники PR-службы Albert.

По данным Государственного ветеринарного управления, нет никаких доказательств, что белые волокна являются результатом плохого обращения с животными или некачественных условий откорма, сообщает iDnes.cz.

«При осмотре перед забоем животные не проявляют необычного поведения или признаков страдания. При осмотре мяса после убоя этот дефект не заметен», — сказал Петр Ворличек, пресс-секретарь ветеринарной администрации. По данным iDnes.cz, администрация не обнаружила ничего, что могло бы указывать на появление таких полос во время ветеринарных проверок. Профессор Мартина Лиховникова из Института животноводства Университета Менделя в Брно заявила iDnes.cz, что исследование вызывает ложную панику и что потребители не подвергаются риску. «Публикация результатов исследования качества куриного мяса, предлагаемого супермаркетами, является частью кампании Rychlokuřata, которую ассоциация Obraz проводит с лета прошлого года. Ее цель — заставить сети супермаркетов, рестораны и другие предприятия пищевой промышленности подписать ECC (European Chicken Commitment), который определяет новые стандарты разведения кур. Во Франции, Германии и Польше компании принимают это обязательство. В нашей стране это сделали только Trefa, Terno и Konzum Ústí nad Orlicí, а также сеть закусочных Bageterie Boulevard», — сказал Иво Крайц, пресс-секретарь ассоциации.

Источник: prazska.drbna.cz

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