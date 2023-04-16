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Чешские торговые сети продают мясо больных кур, считают зоозащитники. Белые волокна тому доказательство

Чешские торговые сети продают мясо больных кур, считают зоозащитники. Белые волокна тому доказательство

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
17 апреля
14:35
622
В исследование вошло мясо от Kaufland, Albert, Penny, Billa, Lidl, Globus и Tesco. Болезнь белых волокон можно распознать по белым жировым прожилкам в мясе, которые видны невооруженным глазом. Мясо с белыми прожилками теряет свою питательную ценность, в нем содержится на 224% больше жира, на 10% больше коллагена и на 9% меньше белка.

Чешские торговые сети продают мясо больных кур, считают зоозащитники. Белые волокна тому доказательство

Чешские супермаркеты продают мясо больных кур, утверждает ассоциация защитников животных OBRAZ, опубликовавшая новое исследование. Покупатели могут распознать наличие заболевания по белым волокнам, которые видны невооруженным глазом. Это связано с чрезвычайно быстрым ростом чересчур размножившихся цыплят. Редакция Prazská Drbna связалась с сетями супермаркетов, продукция которых вошла в исследование. Представители ассоциации посетили ряд магазинов в Чехии, а в Праге они собрали 789 образцов, больше всех по сравнению с другими регионами. 

«Супермаркеты предлагают своим покупателям мясо чрезмерно размноженных и больных кур. Эти породы выведены для того, чтобы они росли как можно больше и быстрее, пока не обрастут жиром взамен мышц. Их жизнь коротка и полна страданий. Неестественная скорость роста приносит жестокую расплату в виде различных проблем со здоровьем и заболеваний, включая болезнь белых волокон, которая довольно часто видна на мясе в супермаркетах», — заявил в пресс-релизе Радим Троян, координатор кампании Rychlokuřata от ассоциации OBRAZ. 

Представители ассоциации напомнили, что качество мяса идет рука об руку со страданиями животных в случае болезни белых волокон.  

«Покупатели заслуживают знать, что рекламные слоганы и фотографии счастливых и здоровых цыплят — всего лишь маркетинговая уловка. Реальность выглядит иначе. Супермаркеты не заботятся ни о животных, ни о качестве предлагаемых товаров. Мы получили положительную реакцию на нашу кампанию среди покупателей. Мы провели анкетирование, в котором покупатели часто упоминали, что отныне они будут больше думать о том, что покупают», — добавил Троян.  

Согласно результатам исследования, заболевание обнаруживается в среднем в 96% упаковок куриных грудок. В общей сложности представители посетили 259 магазинов девяти торговых сетей и оценили 2 255 упаковок куриной грудки. В 95,7% случаев было обнаружено заболевание белых волокон. В исследование вошло мясо от Kaufland, Albert, Penny, Billa, Lidl, Globus и Tesco. Издание Pražská Drbna обратилось за комментариями ко всем компаниям, упомянутым в исследовании. 

«Благополучие животных важно для нашей компании, и мы уже давно занимаемся этим вопросом. В рамках нашего стандартного ассортимента мы предлагаем куриное мясо только чешского происхождения и тем самым поддерживаем чешских птицеводов. Все наши поставщики сертифицированы и отвечают всем законодательным нормам», — сообщила Рената Майерль, представляющая компанию Kaufland. 

По словам пресс-секретаря Даны Братанковой, компания Billa также вовлечена в деятельность по обеспечению благополучия животных. 

«Billa предоставляет широкий ассортимент продукции, основанный на предпочтениях своих клиентов. В своем ассортименте она предлагает кур типа Venkovské или Zlaté kuře, которые откармливаются в течение 38–40 дней по сравнению с 32–34 днями для обычных куриц. Кормовые смеси обогащены кукурузой и не содержат животных жиров, а цыплята на этих фермах содержатся в меньшем количестве и на больше площади, поэтому могут больше двигаться и у них больше свободы. Птица доставляется и отлавливается на убой по бесклеточной технологии Peer System, все манипуляции выполняются вручную, а транспортировка на убой занимает максимум 3 часа», — рассказала она редактору.  

Компания удерживает цену на таких кур на том же уровне, что и на обычных. Куриное мясо и куриные продукты затем продаются под маркой Billa Bio, где соблюдаются самые строгие принципы выращивания и переработки, добавила Братанкова.  

Представитель Penny Томаш Кубик заверил, что все мясо, продаваемое сетью, соответствует всем требованиям законодательства и ветеринарным стандартам. «Кроме того, компания Penny является пионером в области защиты животных в Чешской Республике. Несколько лет назад мы установили для наших поставщиков сверхстандартные условия не только для разведения свиней и крупного рогатого скота, но и для разведения и транспортировки птицы. Куриное птицеводство должно соответствовать более строгим стандартам, чем это предусмотрено законом, особенно когда речь идет о поддержании оптимальной влажности, снижении плотности содержания кур в цехах либо сокращении времени транспортировки кур на убой и создании лучших условий для их вывоза», — сказал он редакции.  

Основой проекта Penny Standard Animal Welfare является сотрудничество с выбранными чешскими поставщиками и, косвенно, с их заводчиками, к которым предъявляются строгие требования по содержанию животных, добавил Кубик.  

«Условия жизни животных на фермах поставщиков очень важны для нас. Мы закупаем мясо птицы исключительно у отечественных животноводов, которые находятся под контролем государственных надзорных органов. Поставщики гарантируют нам не только чешское происхождение, но и соблюдение всех законодательных требований, включая благополучие животных. Помимо регулярных встреч с поставщиками, мы также встречались на более широком пленарном заседании с организацией OBRAZ, где присутствовали отраслевые организации и представители Министерства сельского хозяйства», — сообщили редакции сотрудники PR-службы Albert.  

По данным Государственного ветеринарного управления, нет никаких доказательств, что белые волокна являются результатом плохого обращения с животными или некачественных условий откорма, сообщает iDnes.cz. 

«При осмотре перед забоем животные не проявляют необычного поведения или признаков страдания. При осмотре мяса после убоя этот дефект не заметен», — сказал Петр Ворличек, пресс-секретарь ветеринарной администрации. По данным iDnes.cz, администрация не обнаружила ничего, что могло бы указывать на появление таких полос во время ветеринарных проверок. Профессор Мартина Лиховникова из Института животноводства Университета Менделя в Брно заявила iDnes.cz, что исследование вызывает ложную панику и что потребители не подвергаются риску.  «Публикация результатов исследования качества куриного мяса, предлагаемого супермаркетами, является частью кампании Rychlokuřata, которую ассоциация Obraz проводит с лета прошлого года. Ее цель — заставить сети супермаркетов, рестораны и другие предприятия пищевой промышленности подписать ECC (European Chicken Commitment), который определяет новые стандарты разведения кур. Во Франции, Германии и Польше компании принимают это обязательство. В нашей стране это сделали только Trefa, Terno и Konzum Ústí nad Orlicí, а также сеть закусочных Bageterie Boulevard», — сказал Иво Крайц, пресс-секретарь ассоциации. 

Источник: prazska.drbna.cz

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