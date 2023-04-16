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Полиция обнародовала подробности тройного убийства и самоубийства в деревне в Чехии

Полиция обнародовала подробности тройного убийства и самоубийства в деревне в Чехии

Партнер рубрики:
Новости 420on
17 апреля
14:49
684
По словам следователей, мотивом преступления стала болезненная ревность.

Полиция обнародовала подробности тройного убийства и самоубийства в деревне в Чехии

50-летний мужчина, который, по данным полиции, 15 апреля застрелил пару пожилых людей и 15-летнего подростка в деревне Ольшовец-Боньков в районе Пршерова, использовал нелегальное оружие. По словам следователей, мотивом преступления стала болезненная ревность стрелка, который затем застрелился в лесу.

По словам заместителя регионального директора полиции Радована Войты, в субботу вечером полиция получила сообщение о том, что в одном из домов произошла стрельба, но информация была неточной. Патруль был на месте через восемь минут. Политцейские обыскали дом, который оказался запертым, и нашли троих людей с огнестрельными ранениями. Все они были мертвы.

Впоследствии офицеры получили сообщение, что в местном ресторане был застрелен человек. Офицеры вызвали подкрепление и начали поиски двух человек с оружием. Они также вызвали группу спецназа и вертолет.

Полицейский вертолет, используя тепловизионную съемку, обнаружил 50-летнего подозреваемого застреленным в лесу в нескольких сотнях метров от места трагедии.

«50-летний мужчина напал на свою подругу после ссоры и ударил ее отверткой. Затем женщина убежала на второй этаж, где спряталась в комнате с другими членами семьи», — рассказал о мотивах стрелка следователь по уголовным делам Ян Лисицки.

«Мужчина принес из машины самодельный пистолет и вернулся на первый этаж. Нападавший открыл огонь через закрытую дверь, затем забежал внутрь и стал стрелять по людям. Его подруге удалось спастись, она убежала в лес», — описал криминалист.

Затем стрелок обыскал дом и прилегающую территорию в поисках своей партнерши. Услышав полицейских, он спрятался в овраге. Впоследствии он покончил жизнь самоубийством. «Мотивом стала сильная ревность этого человека. Находился ли он под воздействием алкоголя или наркотиков, будет установлено», — заявил Лисицки.

В результате трагедии погибли 15-летний мальчик, его бабушка и ее партнер. Второму сыну пострадавшей женщины повезло, так как он в это время находился у своей подруги.

Источник: novinky.cz

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