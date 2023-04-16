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Вместо внеочередной индексации в Чехии — временная доплата к пенсии

Вместо внеочередной индексации в Чехии — временная доплата к пенсии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
17 апреля
15:45
255
На сегодняшней пресс-конференции министр Мариан Юречка также подтвердил ужесточение условий для досрочного выхода на пенсию.

Вместо внеочередной индексации в Чехии — временная доплата к пенсии

Пенсии будут индексироваться каждое 1 января с учетом инфляции и одной трети от роста фактической заработной платы. Внеочередная валоризация, которая способствовала росту пенсий в последние месяцы, должна быть заменена временным пенсионным взносом, сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). 

Люди смогут выйти на досрочную пенсию не ранее чем за три года до обычной даты (раньше — за пять). Их пенсии будут уменьшены еще заметнее. После процедуры переговоров в коалиции вице-премьер планирует добавить в предложение обязательство 40-летнего участия претендента на досрочную пенсию в страховой системе. Юречка ведет переговоры с оппозицией, чтобы продвинуть изменения в нижней палате.

Новый принцип не повлияет на индексацию этого года, которая состоится в июне. Новый расчет вступит в силу только после того, как норма будет принята парламентом и подписана президентом.

Эти шаги, по словам Юречки, необходимы для обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы. Если бы она функционировала в нынешнем виде, то через несколько десятилетий дефицит пенсионной системы мог бы составить более 5% валового внутреннего продукта, или 300 миллиардов в год, сказал он. Правительство представит изменения во всей пенсионной системе в мае.

Согласно предложению Юречки, нынешние и будущие пенсии будут индексироваться каждое 1 января, полностью с учетом инфляции и на одну треть от роста реальной заработной платы. Внеочередная валоризация будет добавлена к текущей пенсии, а так называемое временное пособие будет разделено на две части — первая часть будет состоять из фиксированной суммы, одинаковой для всех, вторая половина будет зависеть от процентной ставки. Эта надбавка не будет постоянно добавляться к пенсии, которая затем будет индексироваться в упорядоченном порядке с 1 января. В год с более высокой инфляцией пенсионеры получат временную надбавку автоматически вместе с пенсией во второй половине года. Причиной изменения является попытка предотвратить разрыв между более низкими и более высокими пенсиями, как это произошло в 2022 и 2023 годах, рассказал Юречка.

Томаш Мачанец, директор Департамента социального страхования министерства, напомнил на пресс-конференции о прошлогоднем почти 10-процентном падении реальной заработной платы и о том, что в этом году она, скорее всего, также немного снизится. «Рост реальной заработной платы не будет отражен в индексации в течение трех-четырех лет, прежде чем прошлогоднее падение будет ликвидировано», — сказал он. Таким образом, в ближайшей перспективе корректировка параметра с половины до одной трети не повлияет на размер пенсий. 

По словам Юречки, досрочными пенсиями должны пользоваться в основном люди, работавшие в сферах с повышенной нагрузкой. 
 

Источник: ceskenoviny.cz

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