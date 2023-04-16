Грызуны, помет и плесень. Отвратительные результаты проверки в магазинах Чехии

Инспекторы обнаружили в магазинах то, чего там быть не должно было, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
Чешское управление торговой инспекции (ČOI) в свою очередь сообщило, что из 417 проверок оно заподозрило нарушение закона в 91 случае. «В девяти случаях было даже два нарушения в рамках одной проверки», — уточнил Йиржи Фрёлих, пресс-секретарь ČOI.
Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Войтех Билы рассказал, что в ходе проверок в магазинах были обнаружены нарушения как продовольственного законодательства, так и закона о защите прав потребителей.
«Нарушения продовольственного законодательства в себя нарушения санитарных требований, предоставление потребителям недостоверной информации и предложение продуктов питания с истекшим сроком годности. В частности, речь идет об обнаружении грызунов и их помета в заведениях, загрязненных помещениях, в том числе с наличием плесени», — отметил Билы.
«В случае нарушения Закона о защите прав потребителей речь шла в основном о неверной информации о скидке, скидка не рассчитывалась по самой низкой цене за предыдущий 30-дневный период, а также не была указана эта самая низкая цена», — добавил представитель министерства.
Министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL) рассказал о грызунах в магазинах на пресс-конференции в четверг, когда комментировал результаты контроля цен на продукты питания, проведенного Чешским управлением по контролю за продуктами питания (SZPI).
Сначала он написал в Твиттере, что они оказались значительно хуже, чем ожидалось. Затем он сообщил журналистам, что торговым сетям стоит «правильно объявлять цены и следить за тем, чтобы по магазинам не бегали мыши». В этом случае продовольственной инспекции не пришлось бы закрывать магазины.
Ни Чешская торговая инспекция, ни Министерство сельского хозяйства не предоставили подробностей о выявленных нарушениях. Инспекция не захотела раскрывать названия торговых сетей, заявив, что решение еще не вступило в законную силу.
Также пока неясно, какое наказание могут понести сети. «Выводы в ходе административного разбирательства еще не были сделаны, поэтому сумма наложенных штрафов на данный момент неизвестна, некоторые дела еще рассматриваются», — сказал Билы, добавив, что результаты завершенных проверок будут опубликованы для потребителей на сайте Potraviny na pranýři.
По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 23,5% в годовом исчислении.
Источник: ceskenoviny.cz
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