Грызуны, помет и плесень. Отвратительные результаты проверки в магазинах Чехии

Министр сельского хозяйства Зденек Некула упомянул, что результаты проверок оказались значительно хуже, чем ожидалось. Он призвал торговые сети следить за тем, чтобы «по магазинам не бегали мыши». Тогда продовольственной инспекции не пришлось бы закрывать магазины.

Инспекторы обнаружили в магазинах то, чего там быть не должно было, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Чешское управление торговой инспекции (ČOI) в свою очередь сообщило, что из 417 проверок оно заподозрило нарушение закона в 91 случае. «В девяти случаях было даже два нарушения в рамках одной проверки», — уточнил Йиржи Фрёлих, пресс-секретарь ČOI.

Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Войтех Билы рассказал, что в ходе проверок в магазинах были обнаружены нарушения как продовольственного законодательства, так и закона о защите прав потребителей.

«Нарушения продовольственного законодательства в себя нарушения санитарных требований, предоставление потребителям недостоверной информации и предложение продуктов питания с истекшим сроком годности. В частности, речь идет об обнаружении грызунов и их помета в заведениях, загрязненных помещениях, в том числе с наличием плесени», — отметил Билы.

«В случае нарушения Закона о защите прав потребителей речь шла в основном о неверной информации о скидке, скидка не рассчитывалась по самой низкой цене за предыдущий 30-дневный период, а также не была указана эта самая низкая цена», — добавил представитель министерства.

Министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL) рассказал о грызунах в магазинах на пресс-конференции в четверг, когда комментировал результаты контроля цен на продукты питания, проведенного Чешским управлением по контролю за продуктами питания (SZPI).

Сначала он написал в Твиттере, что они оказались значительно хуже, чем ожидалось. Затем он сообщил журналистам, что торговым сетям стоит «правильно объявлять цены и следить за тем, чтобы по магазинам не бегали мыши». В этом случае продовольственной инспекции не пришлось бы закрывать магазины.

Ни Чешская торговая инспекция, ни Министерство сельского хозяйства не предоставили подробностей о выявленных нарушениях. Инспекция не захотела раскрывать названия торговых сетей, заявив, что решение еще не вступило в законную силу.

Также пока неясно, какое наказание могут понести сети. «Выводы в ходе административного разбирательства еще не были сделаны, поэтому сумма наложенных штрафов на данный момент неизвестна, некоторые дела еще рассматриваются», — сказал Билы, добавив, что результаты завершенных проверок будут опубликованы для потребителей на сайте Potraviny na pranýři.

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 23,5% в годовом исчислении.

Источник: ceskenoviny.cz

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