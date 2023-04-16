Некоторых владельцев «датовой схранки» удалят из открытых списков

Из открытых источников данных будут удалены те, кто не занимается бизнесом. Таким образом, алфавитный список с персональными данными владельцев, включая их адрес, будет недоступен для скачивания.
Списки с персональными данными владельцев почтовых ящиков до сих пор публиковались не только на сайте «датовых схранек», но и в Национальном каталоге открытых данных.
По мнению ведомства, публикация недопустима из-за принципов обработки персональных данных (GDPR). Неправильной является не сама публикация, а последующее использование загруженных списков. Например, они могут быть использованы компаниями для рассылки листовок или преследователями, которые станут отслеживать своих жертв вблизи их домов.
Источник: novinky.cz
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