Некоторых владельцев «датовой схранки» удалят из открытых списков

Об этом объявило Управление по защите персональных данных (ÚOOÚ).

Из открытых источников данных будут удалены те, кто не занимается бизнесом. Таким образом, алфавитный список с персональными данными владельцев, включая их адрес, будет недоступен для скачивания.

Списки с персональными данными владельцев почтовых ящиков до сих пор публиковались не только на сайте «датовых схранек», но и в Национальном каталоге открытых данных.

По мнению ведомства, публикация недопустима из-за принципов обработки персональных данных (GDPR). Неправильной является не сама публикация, а последующее использование загруженных списков. Например, они могут быть использованы компаниями для рассылки листовок или преследователями, которые станут отслеживать своих жертв вблизи их домов.

Источник: novinky.cz

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