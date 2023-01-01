Воспитательницы в Чехии издевались над детьми в яслях. Они дергали их за уши и волосы

​Сотрудницы дошкольного учреждения долгое время беспричинно наказывали детей и даже отказывали им в еде.

Трем няням из чешского города Жатец предъявлены обвинения в насилии над детьми, находившимися на их попечении. Они якобы жестоко обращались с 11 детьми в течение как минимум трех лет. Женщины отрицают свою вину. Две из них уже на пенсии, а третья находится на больничном, сообщила во вторник газета Mladá fronta Dnes.

Полиция предъявила обвинения трем женщинам в создании угрозы воспитанию ребенка. Пресс-секретарь полиции Илона Газдошова рассказала газете, что сотрудницы долгое время беспричинно наказывали детей и даже отказывали им в еде.

По данным газеты, женщины били детей по голове, дергали их за уши и волосы, а когда дети описались, они оставляли их в мокрых пеленках на несколько часов. А один раз закрыли ребенка в маленькой комнате, когда он плакал, и оставили его там до тех пор, пока он не перестал. В полицию обратилась бывшая сотрудница детского сада. Она снимала и записывала все на видео, а потом сообщила в полицию.

Детский сад принадлежит городу. По словам мэра Радима Лайбла (ANO), мэрия ни о чем не знала и не получала никаких жалоб на работу детского сада. Женщины работали в детском саду в течение многих лет. Вместимость составляет 25 детей, и сейчас там работают шесть сотрудников. Обвинения касаются периода с 2018 по 2021 год. Руководитель учреждения, медсестра, болела с самого начала расследования, пишет газета.

Аналогичное дело сейчас рассматривается в Хомутовском районном суде. Прокуратура обвиняет трех воспитателей детского сада в Клаштереце-над-Огржи в необоснованно жестоком обращении с детьми. В суде воспитатели отрицали, что причинили вред детям. Согласно обвинительному заключению, женщины совершали свои действия в основном в отношении детей с различными нарушениями и намеренно ставили под угрозу их интеллектуальное и эмоциональное развитие.

Источник: novinky.cz

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