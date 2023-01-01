Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Воспитательницы в Чехии издевались над детьми в яслях. Они дергали их за уши и волосы

Воспитательницы в Чехии издевались над детьми в яслях. Они дергали их за уши и волосы

Партнер рубрики:
Новости 420on
18 апреля
10:42
225
​Сотрудницы дошкольного учреждения долгое время беспричинно наказывали детей и даже отказывали им в еде.

Воспитательницы в Чехии издевались над детьми в яслях. Они дергали их за уши и волосы

Трем няням из чешского города Жатец предъявлены обвинения в насилии над детьми, находившимися на их попечении. Они якобы жестоко обращались с 11 детьми в течение как минимум трех лет. Женщины отрицают свою вину. Две из них уже на пенсии, а третья находится на больничном, сообщила во вторник газета Mladá fronta Dnes.

Полиция предъявила обвинения трем женщинам в создании угрозы воспитанию ребенка. Пресс-секретарь полиции Илона Газдошова рассказала газете, что сотрудницы долгое время беспричинно наказывали детей и даже отказывали им в еде.

По данным газеты, женщины били детей по голове, дергали их за уши и волосы, а когда дети описались, они оставляли их в мокрых пеленках на несколько часов. А один раз закрыли ребенка в маленькой комнате, когда он плакал, и оставили его там до тех пор, пока он не перестал. В полицию обратилась бывшая сотрудница детского сада. Она снимала и записывала все на видео, а потом сообщила в полицию.

Детский сад принадлежит городу. По словам мэра Радима Лайбла (ANO), мэрия ни о чем не знала и не получала никаких жалоб на работу детского сада. Женщины работали в детском саду в течение многих лет. Вместимость составляет 25 детей, и сейчас там работают шесть сотрудников. Обвинения касаются периода с 2018 по 2021 год. Руководитель учреждения, медсестра, болела с самого начала расследования, пишет газета.

Аналогичное дело сейчас рассматривается в Хомутовском районном суде. Прокуратура обвиняет трех воспитателей детского сада в Клаштереце-над-Огржи в необоснованно жестоком обращении с детьми. В суде воспитатели отрицали, что причинили вред детям. Согласно обвинительному заключению, женщины совершали свои действия в основном в отношении детей с различными нарушениями и намеренно ставили под угрозу их интеллектуальное и эмоциональное развитие.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


читайте по теме
Assets
18 апреля
11:31
1
Жизнь
Эксперты назвали сумму минимальной достойной зарплаты в Чехии
Assets
18 апреля
09:56
262
Рынок недвижимости
Тысячи чехов отложили покупку собственной квартиры
Assets
18 апреля
09:02
58631
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
18 апреля
09:00
954
Жизнь
Новый закон изменит правила регистрации иностранцев
Последние новости:
Assets
17 апреля
21:00
916
Политика
Пресс-секретарь МИД РФ вспомнила Третий рейх, рассуждая об оружейной помощи Чехии Украине
Assets
17 апреля
18:00
853
Экономика
Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины
Assets
17 апреля
17:59
878
Общество
Некоторых владельцев «датовой схранки» удалят из открытых списков
Assets
17 апреля
17:11
2036
Общество
ВИДЕО: как только мужчина решил помочиться в центре Праги, его заметила полиция
Assets
17 апреля
16:38
1361
Общество
Грызуны, помет и плесень. Отвратительные результаты проверки в магазинах Чехии
Assets
17 апреля
15:45
803
Общество
Вместо внеочередной индексации в Чехии — временная доплата к пенсии
Assets
17 апреля
14:49
1667
Общество
Полиция обнародовала подробности тройного убийства и самоубийства в деревне в Чехии
Assets
17 апреля
14:35
1770
Общество
Чешские торговые сети продают мясо больных кур, считают зоозащитники. Белые волокна тому доказательство
Assets
17 апреля
13:11
2094
Общество
Погода в Чехии на неделю: в какой день потеплеет до 21 градуса
Assets
17 апреля
09:43
1388
Общество
В Праге боятся, что будет наводнение


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес