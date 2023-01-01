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Скидки до 99% на Alza? Не попадитесь на удочку мошенников

Скидки до 99% на Alza? Не попадитесь на удочку мошенников

Партнер рубрики:
Новости 420on
19 апреля
12:09
363
​Интернет-магазин Alza.cz предупредил о растущем количестве мошенничеств в социальных сетях, где киберпреступники пытаются от имени компании заманить покупателей электроникой со скидкой. Те, кто попадется на уловки мошенников, потеряют огромные суммы.

Скидки до 99% на Alza? Не попадитесь на удочку мошенников

«Все чаще мы сталкиваемся с мошенническими сообщениями в некоторых социальных сетях. Они обещают товары, продаваемые под эгидой нашей компании за бесценок, например телевизор Samsung QLED 4K менее чем за два евро или пылесос Dyson за три евро», — предупреждают сотрудники Alza.

Мало кто может подумать, что телевизор или пылесос можно купить за 50 или 70 крон. Поэтому злоумышленники пытаются повысить доверие к посту с помощью отзывов клиентов, которые уже совершили покупку в рамках фальшивой акции. «Сегодня нам привезли новый телевизор. Пришло время заменить старый», — утверждает один из поддельных профилей.

После открытия ссылки в социальных сетях пользователи попадают на поддельные страницы, где им предлагается заполнить платежные реквизиты. Если они это делают, то передают деньги на своем счету мошенникам.

Сотрудники Alza посоветовали, как распознать фальшивые предложения: «Логотип мошеннических интернет-магазинов искажен, совершенно очевидно, что это не один из магазинов Alza, отдельные элементы не соответствуют друг другу лингвистически - описания на товарах обычно на другом языке, на заднем плане фотографии есть другие надписи, не совпадающие с теми, которые есть на рекламных вывесках, и т.д.».

«Мы всегда информируем обо всех акциях непосредственно в наших социальных сетях. Таким образом, подлинность, а в данном случае — не подлинность поста можно легко проверить», — заключили сотрудники интернет-магазина.

Атаки через SMS

Это не первый случай, когда киберпреступники выдают себя за этот интернет-магазин. Эксперты по безопасности компании Eset наткнулись на мошеннический сайт, имитирующий внешний вид Alza, в конце прошлого года. 

«Пользователи могут распознать мошеннический сайт по доменам alza-cz.pro или alza-pro.cz, которые призваны запутать пользователей и выглядеть максимально достоверно», — советует Йиржи Кропач, руководитель вирусной лаборатории Eset в Брно.

Пользователи банковских счетов Moneta Money Bank или Komerční banka также подвергались фишинговым кампаниям в прошлом году. «В этих случаях злоумышленники пытались обманом заставить их войти в систему онлайн-банкинга, пытаясь получить код подтверждения в SMS (Moneta) или данные для входа в систему (Komerční banka). В некоторых случаях специалисты также обнаружили попытки украсть данные для входа на портал Министерства труда и социального обеспечения для получения жилищных пособий», — сказал эксперт по безопасности.

Источник: novinky.cz

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