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Искатель сокровищ в Чехии получит за находку 560 тысяч крон

Искатель сокровищ в Чехии получит за находку 560 тысяч крон

Партнер рубрики:
Новости 420on
19 апреля
14:00
549
​В XVII веке за этот клад можно было купить 25 тягловых лошадей, 70 коров, 280 овец или 1 500 гусей.

Искатель сокровищ в Чехии получит за находку 560 тысяч крон

Нашедшему серебряные и золотые монеты XVII века, которые были захоронены у деревни Высока в Свитавском крае, администрация Пардубицкого края выплатит 560 000 крон. Это самый большой из известных и сохранившихся кладов монет этого периода на исторической территории Моравии. Сумма еще должна быть утверждена советниками в июне, говорится в пресс-релизе администрации.

«По закону вознаграждение рассчитывается как 10% от стоимости драгоценных металлов, что плохо мотивирует искателей, поэтому мы решили в этом исключительном случае наградить мужчину подарком от Пардубицкого края, который будет учитывать культурную и историческую ценность находки», — сказал заместитель губернатора Роман Линек.

Клад был обнаружен случайно 8 июля 2020 года. Мужчина нашел 227 монет в почве, изрытой дикими животными. В тот же день он сообщил об этом в археологический отдел Регионального музея в Литомышле, который немедленно приступил к работам. Также были привлечены сотрудники музея с детекторами, которые определили два места с наибольшей концентрацией монет.

В XVII веке этот клад стоил бы целое состояние

В итоге было собрано 7 099 монет. Самой старой из них был польский полугрош Владислава II Ягеллона 1431–1434 годов. Подавляющее большинство монет датируется периодом с конца XVI века до 1671 года. 

Дукаты и талеры обладали большой покупательной способностью, простой человек редко с ними сталкивался. В основном они поступали из Северной Италии, Нидерландов, Германии. В кладе было 12 золотых дукатов, 36 серебряных талеров и 12 полуталеров. Большая часть клада состоит из мелких монет, использовавшихся для текущих платежей. В основном они происходят из Чехии и Австрии.

«В целом в XVII веке за этот клад можно было купить либо около 25 тягловых лошадей, либо 70 коров, 280 овец или 1 500 гусей. Клад стал частью коллекции Регионального музея в Литомышле. В настоящее время он изучается в Моравском музее в Брно, и скоро будет опубликована книга о нем», — рассказала Зузана Новакова из пресс-службы региона.

Источник: novinky.cz

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