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Когда нет денег даже на врача. Как помочь новому проекту Армии спасения

Когда нет денег даже на врача. Как помочь новому проекту Армии спасения

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
19 апреля
16:47
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Ošetřenka — это ваучер стоимостью 250 крон, благодаря которому вы сможете обеспечить бездомному лечение в кабинете врача общей практики Армии спасения.

Когда нет денег даже на врача. Как помочь новому проекту Армии спасения

Цель кампании Ošetřenka — обеспечить доступность и создать возможности медицинского обслуживания для бездомных в Чехии. 

Купить ваучер можно онлайн

 

В 1 ваучер на лечение входит:

— Осмотр пациента и выдача медицинского заключения

— Обработка ран — острых или хронических, различной степени тяжести

— Осмотр и лечение незастрахованного пациента с острыми общими жалобами (простуда, боль в горле, воспаление в глазу, ухе и т.д.)

— Компенсация доплаты за лекарства

— Базовая гинекологическая консультация, тест на беременность

Скрининг на заболевания, передающиеся половым путем, с помощью экспресс-теста

 

2 ваучера позволят, например, обеспечить:

— Профилактический осмотр

— Лабораторные анализы незастрахованному пациенту

— Предоперационное обследование

 

Приобретая 5-10 ваучеров, вы внесете вклад в:

— Лечение запущенного в плане гигиены пациента, зараженного паразитами (гигиеническая помощь, удаление паразитов, бритье, стрижка, антибиотики)

— Обследование и лечение незастрахованного пациента с серьезными проблемами со здоровьем (подозрение на рак, диабет и т.д.)

 

Чаще всего бездомные страдают от кожных заболеваний, болезней верхних дыхательных путей или различных инфекционных недугов. Встречаются и психиатрические расстройства, которые значительно превышают средний показатель по стране для этой группы.

Бездомные также все чаще становятся жертвами психологического и физического насилия, сексуальных посягательств и чаще умирают преждевременно, чем население в целом.

 

Источник: osetrenka.cz

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