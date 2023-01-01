Когда нет денег даже на врача. Как помочь новому проекту Армии спасения

Цель кампании Ošetřenka — обеспечить доступность и создать возможности медицинского обслуживания для бездомных в Чехии.
В 1 ваучер на лечение входит:
— Осмотр пациента и выдача медицинского заключения
— Обработка ран — острых или хронических, различной степени тяжести
— Осмотр и лечение незастрахованного пациента с острыми общими жалобами (простуда, боль в горле, воспаление в глазу, ухе и т.д.)
— Компенсация доплаты за лекарства
— Базовая гинекологическая консультация, тест на беременность
Скрининг на заболевания, передающиеся половым путем, с помощью экспресс-теста
2 ваучера позволят, например, обеспечить:
— Профилактический осмотр
— Лабораторные анализы незастрахованному пациенту
— Предоперационное обследование
Приобретая 5-10 ваучеров, вы внесете вклад в:
— Лечение запущенного в плане гигиены пациента, зараженного паразитами (гигиеническая помощь, удаление паразитов, бритье, стрижка, антибиотики)
— Обследование и лечение незастрахованного пациента с серьезными проблемами со здоровьем (подозрение на рак, диабет и т.д.)
Чаще всего бездомные страдают от кожных заболеваний, болезней верхних дыхательных путей или различных инфекционных недугов. Встречаются и психиатрические расстройства, которые значительно превышают средний показатель по стране для этой группы.
Бездомные также все чаще становятся жертвами психологического и физического насилия, сексуальных посягательств и чаще умирают преждевременно, чем население в целом.
Источник: osetrenka.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook