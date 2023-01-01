Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Полиция в Чехии предъявила обвинение спортсмену Карлосу Вемоле из-за тигренка

Полиция в Чехии предъявила обвинение спортсмену Карлосу Вемоле из-за тигренка

Партнер рубрики:
Новости 420on
19 апреля
17:45
253
Полиция Центральной Чехии обвинила борца ММА Карлоса Вемола в преступлении, связанном с несанкционированным обращением с охраняемыми дикими животными. По версии следствия, спортсмен приобрел детеныша белого тигра.

Полиция в Чехии предъявила обвинение спортсмену Карлосу Вемоле из-за тигренка

Об этом сообщил 19 апреля сервер extra.cz, по делу проходят еще четыре человека. Вемола купил тигренка в мае 2022 года и знал, что не сможет юридически доказать его происхождение. Он якобы купил его у друзей, заплатив за него 145 тысяч крон. Как сообщает extra.cz, возможно, что полиция еще больше расширит уголовное преследование, поскольку неясна судьба других животных, которые принадлежат спортсмену. Сам Вемола отверг все обвинения.

Пресс-секретарь полиции Власта Суханкова подтвердила ход расследования, но не сообщила подробностей. «Все, что я могу сказать на данный момент, это то, что мы изучаем дело, но, к сожалению, на данном этапе мы не можем быть более конкретными. Мы поделимся информацией в тот момент, когда обстоятельства разбирательства позволят нам это сделать», — сказала Суханкова.

Любой, кто хочет держать охраняемое животное дома, должен иметь разрешение в соответствии с законом. Даже если речь идет о каких-либо манипуляциях с животным, или даже если это мертвое животное. Это предусматривает и международная конвенция CITES об охраняемых видах, защищающая 5000 животных. Тигры относятся к самой строгой категории.

Источник: novinky.cz

 

 

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


 



читайте по теме
Assets
19 апреля
17:53
189
Спорт
Футболист Янкто отказался пройти тест на наркотики во время дорожной проверки
Assets
19 апреля
17:13
6712
Дом и семья
Когда бабушки и дедушки остались на родине: как искать няню в Чехии и сколько это стоит?
Assets
19 апреля
16:47
196
Общество
Когда нет денег даже на врача. Как помочь новому проекту Армии спасения
Assets
19 апреля
15:53
902
Жизнь
Список: Самые выгодные сберегательные счета в Чехии в 2023 году
Последние новости:
Assets
19 апреля
17:53
189
Спорт
Футболист Янкто отказался пройти тест на наркотики во время дорожной проверки
Assets
19 апреля
16:47
196
Общество
Когда нет денег даже на врача. Как помочь новому проекту Армии спасения
Assets
19 апреля
14:00
982
Общество
Искатель сокровищ в Чехии получит за находку 560 тысяч крон
Assets
19 апреля
12:09
487
Общество
Скидки до 99% на Alza? Не попадитесь на удочку мошенников
Assets
19 апреля
10:03
1386
Экономика
Чехи платят за энергию больше всех в Европе
Assets
19 апреля
09:14
513
Экономика
ЧНБ: долги правительства могут угрожать «здоровью» чешских банков
Assets
18 апреля
18:32
1426
Экономика
Президент Чехии Петр Павел поддерживает две ставки НДС
Assets
18 апреля
15:09
1356
Политика
Чешские СМИ: 180 погибших за 3 дня. Бои в Судане продолжаются, у медиков заканчиваются расходные материалы
Assets
18 апреля
14:04
4090
Общество
Обзор банковских счетов в Чехии. Какие бонусы cейчас дают банки в Чехии?
Assets
18 апреля
12:35
1192
Общество
Чтобы поймать преступника, полиция в Чехии перекрыла автомагистраль грузовиком


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес