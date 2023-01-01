Полиция в Чехии предъявила обвинение спортсмену Карлосу Вемоле из-за тигренка

Полиция Центральной Чехии обвинила борца ММА Карлоса Вемола в преступлении, связанном с несанкционированным обращением с охраняемыми дикими животными. По версии следствия, спортсмен приобрел детеныша белого тигра.

Об этом сообщил 19 апреля сервер extra.cz, по делу проходят еще четыре человека. Вемола купил тигренка в мае 2022 года и знал, что не сможет юридически доказать его происхождение. Он якобы купил его у друзей, заплатив за него 145 тысяч крон. Как сообщает extra.cz, возможно, что полиция еще больше расширит уголовное преследование, поскольку неясна судьба других животных, которые принадлежат спортсмену. Сам Вемола отверг все обвинения.

Пресс-секретарь полиции Власта Суханкова подтвердила ход расследования, но не сообщила подробностей. «Все, что я могу сказать на данный момент, это то, что мы изучаем дело, но, к сожалению, на данном этапе мы не можем быть более конкретными. Мы поделимся информацией в тот момент, когда обстоятельства разбирательства позволят нам это сделать», — сказала Суханкова.

Любой, кто хочет держать охраняемое животное дома, должен иметь разрешение в соответствии с законом. Даже если речь идет о каких-либо манипуляциях с животным, или даже если это мертвое животное. Это предусматривает и международная конвенция CITES об охраняемых видах, защищающая 5000 животных. Тигры относятся к самой строгой категории.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook



