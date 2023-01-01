Под обломками производственного цеха в Остраве погиб мужчина

Днем ​​19 апреля в Остраве-Витковице обломки производственного цеха завалили двоих мужчин, которые участвовали в сносе объекта. От полученных травм один из мужчин скончался на месте, второй получил тяжелые ранения.

Об этом ЧТК сообщила пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции Ева Михаликова. Здание производственного цеха, которое некоторое время не использовалось, было снесено экскаватором.

«Сегодня около 13:00 обрушилась часть крыши производственного цеха. Когда приехали спасатели, один из мужчин не подавал признаков жизни. Другой был передан медикам», — сказала Михаликова.

Пресс-секретарь Моравско-Силезской пожарной охраны Камила Лангерова сообщила ЧТК, что пожарные вытаскивали пострадавших из-под обломков. «Один из них умер на месте. Другого мы освободили с помощью гидравлического спасательного устройства и передали спасателям», — сообщила она. Кинолог Спасательного управления в Глучине обыскал место вместе с собакой, которая также участвовала в спасательной операции после землетрясения в Турции.

Второй мужчина получил множественные травмы в области туловища, и после того, как его вытащили, парамедикам пришлось погрузить его в искусственный сон. Сейчас он находится под наблюдением врачей Университетской больницы в Остраве.

Источник: novinky.cz

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