Под обломками производственного цеха в Остраве погиб мужчина

Об этом ЧТК сообщила пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции Ева Михаликова. Здание производственного цеха, которое некоторое время не использовалось, было снесено экскаватором.
«Сегодня около 13:00 обрушилась часть крыши производственного цеха. Когда приехали спасатели, один из мужчин не подавал признаков жизни. Другой был передан медикам», — сказала Михаликова.
Пресс-секретарь Моравско-Силезской пожарной охраны Камила Лангерова сообщила ЧТК, что пожарные вытаскивали пострадавших из-под обломков. «Один из них умер на месте. Другого мы освободили с помощью гидравлического спасательного устройства и передали спасателям», — сообщила она. Кинолог Спасательного управления в Глучине обыскал место вместе с собакой, которая также участвовала в спасательной операции после землетрясения в Турции.
Второй мужчина получил множественные травмы в области туловища, и после того, как его вытащили, парамедикам пришлось погрузить его в искусственный сон. Сейчас он находится под наблюдением врачей Университетской больницы в Остраве.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook