Подробно о Чехии: 25 полезных ссылок в помощь иностранцам
29 ИЮЛЯ 2023
18:14
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Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите в статье. Мы собрали все важные материалы, которые выходили на портале, на случай, если вы могли их пропустить.
Информация о проживании в Чехии
– Информационная линия, где говорят на чешском и украинском. Бесплатно. Справки о трудоустройстве, соцслужбах, медицине, образовании. Помощь с переводами, заполнением анкет, устный перевод, психологическая поддержка и т. д.
+420 731 432 431, мейл: [email protected]
пн-пт: 9:00-13:00 и 14:00-18:00
Документы в Чехии
– Для всех, кто получает/продляет ВНЖ и собирает нужные документы, включая страховку, — можно обратиться за консультацией (бесплатная первая консультация до 30 минут) к страховому агенту Оксане Мансуровой. Здесь можно уточнить, какой тип страховки нужен и экстренно оформить страховку PVZP. Также быстрое оформление страхования авто и т. д.
+420 776 775 595, мейл: [email protected]
пн-пт: по договоренности или предварительной регистрации на сайте — любое оговоренное время
Покупка и оформление проездного, ориентирование в городе
Телефонные номера служб
– Важные телефонные номера в Чехии. Аптеки, больницы и т. д.
Аптеки и врачи
Жилье
Финансы и работа
Для студентов
Чешский язык
— 5 подкастов на чешском, чтобы слушать и учить язык5 подкастов на чешском, чтобы слушать и учить язык
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