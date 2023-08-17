Где в Чехии вода пригодна для купания? Провести оценку может каждый
18 АВГУСТА 2023
07:00
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Теплые дни привлекли к водоемам Чешской Республики первых заядлых купальщиков. Начиная с этой недели люди смогут воспользоваться помощью региональных санитарных станций, которые начали проверку качества воды в водоемах, предназначенных для купания. Таким образом, купальный сезон официально открыт.
По словам Яны Лоосовой, директора региональной станции санитарной гигиены в Либерце, несложно определить, где можно купаться, а где нет. У незнакомых водоемов люди могут осмотреться и узнать, не впадает ли в них, например, какой-нибудь водоотвод, а также сделать собственный домашний анализ воды, говорит Лоосова.
«Если есть пластиковая бутылка, наполняем ее и оставляем на двадцать минут. Тогда видно, как зеленые частицы перемещаются в толще воды. Если они образуют кашицу на поверхности бутылки, то это цианобактерии. Если они на дне или в толще воды, то это водоросли», — говорит Лоосова.
По словам специалиста по гигиене, важно следить за качеством воды для купания. «Цианобактерии могут вызвать сыпь или глазные инфекции», — объясняет Лоосова.
«Если цианобактерии вырабатывают токсины, то, как правило, возникают проблемы с кишечником или пищеварением, головные боли или даже проблемы с печенью», — добавила директор региональной санитарной станции в Либерце.
«Если я иду купаться в регионе, где я живу, я также могу проверить качество воды на сайте соответствующей региональной санитарной станции. Если еду в отпуск в другой регион, я могу воспользоваться сайтом Koupacivody.cz, на котором представлена информация обо всех водоемах в Чешской Республике. На всех контролируемых водоемах должны быть информационные стенды», — говорит Лоосова.
В понедельник утром санинспекторы взяли первые пробы воды на популярной плотине Мшено в Яблонце-над-Нисоу и продолжат исследования на других водоемах.
Результаты отбора этих проб будут опубликованы в пятницу. Гигиенисты следят не только за цианобактериями. Они также проверяют воду на наличие вирусов и бактерий, связанных с фекальным загрязнением воды, и сравнивают их появление в течение купального сезона. Аналогичным образом оценивается развитие цианобактерий или водорослей.
Источник: novinky.cz
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