Два человека упали со скал в Чехии

Пожарные, полиция и спасатели отреагировали на сообщение о падении человека со скалы возле руин замка Зборжены-Костелец, недалеко от одноименной деревни в Бенешовском районе днем 18 июня. На место происшествия также вылетели два вертолета: один с пожарными на борту и второй с парамедиками. Пожарные спасли мужчину с помощью полицейского вертолета, а затем передали его в руки медиков.
«Мужчина получил травму головы и после оказания помощи был доставлен по воздуху в больницу в Бенешове», — сообщила Моника Новакова, пресс-секретарь спасателей Среднечешского края.
Вскоре после этого в окрестностях Бероуна произошел еще один подобный несчастный случай. Мужчина упал со скалы недалеко от поселка Сваты-Ян-под-Скалоу. Был также вызван вертолет, но он не понадобился. Альпинистская группа пожарных спустила мужчину со скалы на веревках и передала его спасателям.
«Лечащий врач констатировал у мужчины возможное сотрясение мозга. После оказания помощи он был доставлен в больницу Мотол», — добавила Новакова.
В субботу в карьере Велка-Америка в Бероунском районе произошло еще одно падение, на этот раз с непоправимыми последствиями. 25-летний мужчина погиб на месте после падения в карьер с большой высоты.
Источник: novinky.cz
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