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Чешские СМИ узнали, что заявил Путин в субботу: «Мы заключили мир и ушли. Свою часть сделки нарушила Украина»

Чешские СМИ узнали, что заявил Путин в субботу: «Мы заключили мир и ушли. Свою часть сделки нарушила Украина»

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
19 июня
10:54
2047
Президент России Владимир Путин во время встречи в субботу показал африканским лидерам мирный договор — он якобы был подписан представителями России и Украины в Турции весной прошлого года, но, по словам главы российского государства, именно украинцы нарушили свою часть соглашения. «Я бы не стал придавать большого значения российским заявлениям», — прокомментировал слова Путина чешский аналитик по вопросам безопасности.

Чешские СМИ узнали, что заявил Путин в субботу: «Мы заключили мир и ушли. Свою часть сделки нарушила Украина»

Соглашение под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» должно было быть подписано двумя сторонами в марте 2022 года в Стамбуле вскоре после начала российского вторжения в Украину, сообщает РБК.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что при содействии того же президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия, о которых вы сказали, и по выработке самого текста договора. Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», — цитирует российского президента информационное агентство ТАСС.

Во время своего выступления перед африканскими лидерами Путин продемонстрировал бумагу, на которой якобы было подписано соглашение. «Восемнадцать статей, — продолжил глава РФ. — Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава», — добавил он.

Но, по словам российского президента, Украина не выполнила свою часть соглашения. «Киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории (...) Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей? Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от ведения переговоров», — заявил Путин. Между тем весной прошлого года российская армия фактически вывела войска и прекратила наступление.

Однако Якуб Дрмола, аналитик по вопросам безопасности из Университета Масарика, считает, что отвод российских войск был неизбежен. «К этому вынудила военная ситуация. Ситуация на севере вокруг Киева была неустойчивой», — пояснил он TN.cz.

Тем не менее в то время уже велись переговоры. По данным информационного агентства ТАСС, документ, с которым Путин выступил сейчас, датирован 15 апреля 2022 года. Он должен был гарантировать нейтралитет Украины. Гарантами договора, которые перечислены в изложении, являются несколько стран. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, Россия и Франция.

«Учитывая информацию, которая постоянно исходит из кремлевской администрации, я бы не стал придавать большого значения этой бумаге. Постоянно появляются различные подобные вбросы, и, насколько мне известно, ни из каких других источников нет никаких сведений о том, что такой договор был и что он был подписан. Это на уровне голословных утверждений», — уверен Дрмола.

Источник: tn.nova.cz

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