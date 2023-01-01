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В Чехии началась жаркая неделя — грядут высокие температуры и грозы

В Чехии началась жаркая неделя — грядут высокие температуры и грозы

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
19 июня
12:44
907
На Чешскую Республику надвигается жара.

В Чехии началась жаркая неделя — грядут высокие температуры и грозы

С сегодняшнего дня по четверг, 22 июня, дневная температура будет около 30 градусов Цельсия, а в пятницу немного похолодает. В течение недели местами пройдут грозы, которые могут быть довольно сильными, как следует из еженедельного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Первый жаркий день в этом году Чехия пережила в воскресенье, в Пльзене — Болевце было 30,3 градуса Цельсия. В прошлом году первый жаркий день был зафиксирован почти на месяц раньше.

«Сегодня мы ожидаем большую облачность, но поскольку теплый воздух начнет поступать к нам впереди волнистого холодного фронта, в среднем будет немного теплее, чем вчера (в воскресенье). Таким образом, мы можем ожидать, что на большем количестве метеостанций сегодня будет жарко», — говорится в сообщении ČHMÚ в Facebook.

Метеорологи ожидают, что максимальная температура в этот день составит от 26 до 30 градусов Цельсия.

Во вторник, 20 июня, будет немного теплее, максимальная температура поднимется до 32 градусов по Цельсию. Местами пройдут ливни и грозы, временами сильные. На восточной половине территории осадки будут скудными. В среду и четверг погода останется похожей, метеорологи ожидают дневные максимумы от 27 до 31 градуса Цельсия в оба дня. В пятницу, 23 июня, дневная температура опустится до 22-26 градусов Цельсия.

На неделе также будет тепло по ночам, и может наступить первая жаркая ночь в году (температура не опустится ниже 20 градусов Цельсия). Самую теплую ночь метеорологи ожидают в пятницу, когда минимальная ночная температура составит от 15 до 19 градусов Цельсия.

 

Источник: tn.nova.cz

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