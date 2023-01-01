Чешские ученые предложили есть мясо бобра. Из него можно делать колбасу

Хотя в прошлом мясо бобров употреблялось в пищу, по словам Ондржея Микулки с факультета лесного хозяйства и технологии древесины Университета Менделя в Брно (FFWT MENDELU), среди охотников существовала неуверенность в безопасности мяса для здоровья из-за возможных паразитов.
«Охотник может потреблять мясо добытого животного в пределах своего хозяйства, но в случае с охраняемыми животными он не может продавать или торговать любой частью животного», — сказал Мирослав Юзл из Института пищевых технологий агрономического факультета MENDELU.
В Чехии ежегодно ловят всего около 50 бобров, и в настоящее время охота возможна в бассейне реки Влтавы на юге Чехии, а также в нескольких местах на юге Моравии. По данным Чешского сельскохозяйственного университета, популяция бобров составляет около 15 000 особей.
По мнению экспертов, консервы и колбаса из бобра — это способ получить безопасный для здоровья продукт питания из потенциально рискованного сырья.
Источник: novinky.cz
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