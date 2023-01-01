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Ни шагу на розовый пляж Сардинии. Туристам, в том числе из Чехии, грозят штрафы

Ни шагу на розовый пляж Сардинии. Туристам, в том числе из Чехии, грозят штрафы

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
19 июня
16:45
2330
Итальянская береговая охрана будет безжалостно штрафовать туристов, посещающих одно из самых красивых мест Сардинии. Пляж Spiaggia Rosa славится своим розоватым песком, и власти хотят защитить хрупкую экосистему всеми возможными способами.

Ни шагу на розовый пляж Сардинии. Туристам, в том числе из Чехии, грозят штрафы

За нарушение запрета люди могут заплатить от 500 до 3 500 евро, что составляет примерно от 12 000 до 83 000 крон.

Пляж, который считается одним из самых красивых не только в Италии, но и в мире, получил свой цвет благодаря раковинам, которые прибой разбивает и смешивает с песком. Вход на это место, которое является частью архипелага Маддалена и одноименного национального парка, давно запрещен, но посетители могут насладиться природным зрелищем во время прогулки на лодке, сообщает Independent. Некоторые, однако, идут еще дальше.

«Пляж снова в опасности, потому что люди приплывают на лодке, садятся на пляж, а потом выкладывают свои фотографии», — пожаловался глава национального парка Фабрицио Фоннесу. Береговая охрана будет штрафовать за эти нарушения, причем штрафы будут выше для тех, кто также хочет вывезти песок с пляжа.

«Мы ожидаем, что летом в парк будет прибывать 1 200 лодок в день, и многие люди берут песок в качестве сувениров, что приводит к ускорению эрозии», — сказал Фоннесу.

Этот шаг был предпринят после того, как власти Сицилии и Сардинии объявили, что они ограничат количество посетителей на некоторых пляжах. Например, сардинский курорт Баунеи старается сдерживать количество туристов и в этом году еще больше ужесточит ограничения.

 

Источник: novinky.cz

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