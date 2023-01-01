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В Чехии в прошлом году было сдано больше всего квартир с 2007 года

В Чехии в прошлом году было сдано больше всего квартир с 2007 года

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Новости 420on
19 июня
18:22
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В прошлом году в Чешской Республике было завершено строительство 39 398 квартир — на 14% больше, чем в 2021 году. В то же время, однако, выросли затраты и увеличилась продолжительность строительства.

В Чехии в прошлом году было сдано больше всего квартир с 2007 года

Об этом сообщило сегодня Чешское статистическое управление (ЧСУ). Наибольшее количество квартир в прошлом году было построено в Средней Чехии и Праге, а наименьшее - в Карловарском крае.

Более половины построенных квартир в Чехии в прошлом году были расположены в семейных домах. «Ни в один другой год со времен бума 1970-х не было завершено более 20 000 квартир», — сказала Сильвия Лукавцова из отдела статистики строительства и жилья ЧСУ.

В среднем на строительство многоквартирного дома уходил 41 месяц, а на строительство семейного дома — 40 месяцев. Жилая площадь квартиры почти не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила в среднем 71 квадратный метр.

По данным статистиков, пятая часть завершенных квартир была построена в Среднечешском крае, где две трети квартир были в семейных домах. Кроме того, строительство в столичном регионе традиционно велось в многоквартирных домах. По сравнению с прошлым годом количество завершенных квартир уменьшилось только в Высочине и Южнморавском крае.

Количество квартир, строительство которых только началось, в Чешской Республике в прошлом году снизилось по сравнению с предыдущим годом примерно на 2 700, до 42 242.

Источник: ceskenoviny.cz

 

 

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