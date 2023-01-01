Станцию очистки воды, отходов и сточных вод в Трнове «захватили» россияне

В привлекательном местечке Трнова-у-Праги право собственности на ключевую коммунальную инфраструктуру, включая очистные сооружения, перешло компанией Avangard Trust, которая принадлежит россиянам. Но, по словам местного застройщика, это временное решение.

Трнова (Прага-Запад) стала желанным местом для русской общины. В то же время деревня, расположенная в пределах видимости передатчика Cukrák, за последнее десятилетие пережила ожесточенные бои за землю, владение местной инфраструктурой непрозрачной компанией с Сейшельских островов, а также проблемы с качеством и ценой воды.

Водопровод, канализация и очистные сооружения играют ключевую роль в нынешней ситуации в поселке. Их новым владельцем, согласно земельному кадастру, является компания Avangard Trust, которой руководит российский бизнесмен Виталий Постников.

Инфраструктура, необходимая для жизни деревни, была куплена за 1 млн крон у компании S.O.N.Y International Proprietary с Сейшельских островов. VAK Beroun продолжает эксплуатировать инфраструктуру.

Сейшельские острова как налоговая гавань характеризуются тем, что отследить владельцев местных компаний практически невозможно. Это относится и к S.O.N.Y International Proprietary. Договор о текущей продаже активов был подписан от имени сейшельской компании российско-израильским бизнесменом Михаилом Киндлером, согласно документу, поданному в Земельный кадастр.

«Мы и муниципалитет поддерживаем контакт с новым владельцем, он заявляет, что намерен взять на себя все обязательства и договорные отношения предыдущего владельца. Таким образом, изменения пройдут совершенно гладко. Никакого риска для потребителей нет», — сказал Йиржи Павел, директор VAK Beroun.

Проблемы с Сейшельскими островами

Мэр Трновы Зденек Пекарек приветствовал смену владельца. «К сожалению, с предыдущим владельцем (S.O.N.Y International Proprietary — прим. ред.) договориться не удалось, но теперь есть хоть какая-то возможность для переговоров о том, как действовать дальше. Что касается очистных сооружений, то мы надеемся на скорое повышение интенсивности их работы, потому что из-за их недостаточной мощности невозможно строить», — сказал он.

Редакция SZ Byznys также попросила ассоциацию Brdy CR — Let's Live Better, которая в прошлом занималась вопросами воды и отходов в селе, прокомментировать развитие коммунального хозяйства в Трнове.

«Официальной информации о смене собственника не было, поэтому оценить влияние такого факта в данной ситуации не представляется возможным. Опять же, все будет зависеть от оператора – сможет ли он и захочет ли договориться с новым владельцем, чтобы нам не пришлось подавать заявку на коммунальную услугу по поставке питьевой воды. Это риск для муниципалитета, поскольку инфраструктура не была юридически передана муниципалитету, когда она была завершена на этапе первоначального развития. Обязанностью муниципалитета было и остается принятие всех мер для того, чтобы вся инфраструктура находилась в собственности муниципалитета», — сказал Славомир Розман, представитель ассоциации.

Редакция попыталась связаться с нынешним российским владельцем инфраструктуры в Трнове через одну из его компаний, в том числе с вопросом о смысле этой сделки. Однако в установленные сроки никто не ответил. Не ответил и законный представитель нынешнего сейшельского владельца Томаш Кубик.

Условия для строительства

Смена владельца ключевой инфраструктуры в Трнове важна потому, что от расширения местных очистных сооружений зависит судьба других проектов в поселке. Хотя в последние два десятилетия в Трнове велось активное строительство, в настоящее время разрешения на строительство не выдаются. Помимо отсутствия плана зонирования, причиной стала недостаточная мощность существующей станции очистки сточных вод.

«Разрешения на строительство не могут быть выданы из-за невыполнения условия решения о зонировании — подключения всех новых домов к канализационной системе», — сказал мэр Трновы Пекарек.

Девелоперская компания Domy Trnová, принадлежащая местному бизнесмену Яну Шефрне, в прошлом году начала масштабное строительство канализации и водопровода на своих землях в Трнове. Это было сделано на земельных участках, которые компания предлагает на продажу для будущей застройки.

Как уже отмечал SZ Byznys, застройщик начал работы без разрешения на строительство. Кроме того, между мэрией и застройщиком, по крайней мере до недавнего времени, существовала напряженность из-за финансовых требований, которые Трнова предъявляла инвестору.

Однако если претензии застройщика Шефрны подтвердятся, то именно он в итоге будет контролировать канализацию, очистные сооружения и водоснабжение в Трнове.

«У меня есть соглашение с компанией Avangard Trust о будущем договоре на поглощение доли бизнеса. В результате все активы компании перейдут к нам, — сказал Шефрна. — Когда доля бизнеса будет передана нам, мы бы хотели в идеале начать реконструкцию очистных сооружений летом. Мы должны быть в состоянии завершить это к концу года».

Конец 2023 года является ключевой датой для местного застройщика. Редакция SZ Byznys имела возможность ознакомиться с проектом соглашения о будущем контракте, который застройщик рассылает клиентам. В проекте застройщик обязуется, что к 31 декабря этого года участок попадет в зону застройки согласно действующему плану зонирования, которого у муниципалитета еще нет.

Аналогичным образом, в проекте документа застройщик обязуется, что к 31 декабря 2023 года инженерные коммуникации будут подведены к границам участка и что очистные сооружения в Трнове будут иметь достаточную мощность, чтобы позволить подключить участок к канализационной системе.

Помимо высоких тарифов на воду и канализацию в сочетании с плохим качеством воды, в последнее десятилетие Трнова получила дурную славу из-за общины из России и других постсоветских стран. Как уже отмечал SZ, в одном из домов поселка находится штаб-квартира компании, принадлежащей российскому бизнесмену и политику Льву Ковпаку. Он был депутатом Государственной Думы России до 2021 года.

Источник: seznamzpravy.cz

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