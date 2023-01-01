В Чехии опасаются прихода торнадо. Погодный потенциал для его появления может сложиться уже в четверг

Ситуация меняется и не совсем ясна, и специалисты Чешского гидрометеорологического института советуют пока не разводить панику и отслеживать информацию в официальных источниках. Точно предсказать, будет ли торнадо, невозможно.

Чешский гидрометеорологический институт опубликовал вчера в Фейсбуке пост, который чрезвычайно обеспокоил жителей Чехии:

«Нас ожидает очень интересная неделя с точки зрения гроз. Они могут возникнуть уже во вторник, но среда и особенно четверг будут более “интересными”.

Во вторник над нашей территорией все еще будет относительно сухой воздух, также будет отсутствовать какая-либо значительная основа для конвективных образований. Таким образом, скорее всего, будут наблюдаться “тепловые грозы” в горных районах из-за орографии.

Среда будет более богатой на грозы: их должно быть гораздо больше на всей территории. Значительно большее количество влаги приведет к увеличению доступной энергии. Кроме того, влияние холодного фронта уже будет более очевидным, а западный воздушный поток начнет усиливаться и оказывать влияние. Основной риск будет связан с ливневыми дождями и градом. Возникновение суперъячеек на данный момент под вопросом.

Суперъячейка — разновидность грозового облака, характеризующаяся наличием мезоциклона, вращающегося восходящего воздушного потока среднего масштаба. Из четырех видов гроз, согласно западным классификациям, суперъячейки встречаются наименее часто и могут представлять наибольшую опасность. Суперъячейки могут наблюдаться в любой точке земного шара, если там возникнут подходящие для их образования погодные условия, но наиболее распространены они в области Великих равнин в США— в районе, известном как Аллея торнадо. Также они могут наблюдаться над равнинами в Аргентине, Уругвае и на юге Бразилии. (Википедия)

Погода в четверг, 22 июня, в Чехии ожидается самой интенсивной из всех ближайших дней.

Тем не менее необходимо подчеркнуть, что ситуация меняется и не совсем ясна. Многое будет зависеть от точного времени прохождения волнистого холодного фронта и других факторов. Если фронт не пройдет до более позднего времени, большинство бурь может пройти в Германии, возможно, в ночь на пятницу, со значительно меньшим потенциалом опасных явлений.

Однако, учитывая пик притока влаги в теплом секторе перед холодным фронтом, температурную прогрессию в атмосфере, а также усиливающийся поток ветра ранним вечером, действительно могут возникнуть очень сильные суперячейковые бури с потенциалом очень крупного града, а также других опасных явлений.

Значения параметров шторма очень высоки, до экстремальных, но одного этого может быть недостаточно, это только одна составляющая ситуации. Все будет сильно зависеть от других существенных нюансов, которые на данный момент отягощены большой неопределенностью.

Мы следим за ситуацией и будем вас информировать».

Рис.: Значение конвективной доступной энергии (CAPE) для потенциальных грозовых фронтов — ее высокие значения не увеличивают вероятность штормов, а являются лишь одной из важных составляющих.

В комментариях пользователи уже начали беспокоиться:

Пользователь: «Индекс CAPE был 3 000 также 24 июня 2021 года во время торнадо в Моравии. Надвигаются ли сильные торнадо?»

Чешский гидрометеорологический институт: «CAPE, конечно, не является основным предиктором торнадо и лишь незначительно связан с ними. Моравский торнадо был вызван стечением многих обстоятельств, и высокие значения CAPE сыграли роль только в отношении возникновения сильных суперячеек. Но, скорее всего, решающее значение имело слияние и взаимодействие этих двух факторов».

Пользователь: «Ситуация складывается не очень хорошо. Реально есть угроза чего-то страшного…»

Чешский гидрометеорологический институт: «Увидим. Есть впечатление чего-то чрезвычайного, но еще остается много вопросов. (…) К сожалению, некоторые прогнозы отображают возможность не только града, но и торнадо… Увидим».

Однако институт также уточняет, что пока оснований для паники нет:

Его представители «успокаивают» читателей, что если что-то и будет, то точно не в Моравии, которая испытала страшное торнадо в 2021 году:



Вот что пишет в Фейсбуке пользователь Rohacek-Research:

«Торнадо представляют угрозу практически в любой штормовой зоне, поэтому нет необходимости постоянно упоминать о них. Возможность возникновения торнадо де-факто включена в официальные прогнозы как часть предупреждения о ветровых явлениях. Однако, конечно, следует признать, что имеющиеся сейчас значения действительно благоприятствуют образованию сильных торнадо. Опять же, я могу только повторить, что за последние 15 лет мы видели много ситуаций, когда реальные измерения имели довольно интересные значения и можно было ожидать, что торнадо возникнет, но ничего не произошло. Точно предсказать торнадо и место его возникновения НЕВОЗМОЖНО! И уж точно не за несколько дней! Если кто-либо когда-либо говорил вам обратное, он лгал. И любой, кто мог бы это сделать, наверняка уже получил бы Нобелевскую премию... Мы можем знать ПОТЕНЦИАЛ, но это ничего не говорит о реальном количестве суперъячеек, способных породить торнадо. Даже в США за один день появляется несколько суперъячеек, из которых только одна порождает сильный торнадо, а суперъячейка, расположенная в 30 км от торнадо, сопровождается лишь сильным градом и нарастающим являем "wall cloud", но без торнадо, касающегося поверхности Земли... Поэтому я хотел бы заверить всех, что распространяющиеся сообщения о "торнадо-апокалипсисе" неверны!

Если модели показывают условия, подходящие для развития очень сильных торнадо F3/F4/F5, необходимо учитывать эту возможность, но не паниковать и внимательно следить за ситуацией, особенно с помощью Nowcasting, когда штормы развиваются и мы можем видеть их взаимодействие и работать с реальной ситуацией, а не только с результатами прогнозов».

О сильных грозах также предупреждает Чешская ассоциация по изучению гроз (Czech Thunderstorm Research Association).

Дисклеймер от ассоциации: Эти прогнозы являются экспериментальными и не выпускаются Чешским гидрометеорологическим институтом. Они не служат предупреждением и не являются стимулом для аварийных служб. Авторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, вызванный действиями, предпринятыми на основе этих прогнозов.

«Обновленная информация о развитии прогнозируемой опасной штормовой ситуации над нашей территорией в ближайшие несколько дней.

Погода над Центральной Европой находится под влиянием продвижения волнообразного холодного фронта. Перед ним сохраняется область очень сильной нестабильности, что подкрепляется динамикой воздушных потоков.

По состоянию на вторую половину дня вторника модели прогноза ожидают значения CAPE у поверхности около 2 000–2 400 Дж/кг в очень неустойчивой воздушной массе над нашей территорией. Ветер местами может достигать 20 м/с, с локальными областями высоких завихрений в Центральной Чехии. Однако проблемой является фактор зарождения бурь, который очень трудно предсказать. Их образование непосредственно над нашей областью маловероятно. Однако если они возникнут, то могут быть очень опасными, учитывая условия. Более вероятно, что остаточные явления сильных гроз из Германии могут дойти до нас в течение ночи на среду.

В среду снова ожидается нестабильность у земной поверхности, с максимальными значениями CAPE (до 2900 Дж/кг) в районе Южной Чехии и Южной Моравии. Однако это может быть связано с возможным предшествующим появлением гроз в центральной и северной части страны. Риск сильных гроз несколько выше, чем во вторник, и нельзя исключать возникновения суперячейки или многоячейкового грозового комплекса.

Внутри гроз существует риск возникновения очень опасных сопутствующих явлений!

Однако основная грозовая активность, согласно текущим прогнозам, ожидается в четверг, когда модели прогноза ожидают прохождения сильной и обширной мезомасштабной конвективной системы (МКС) в пределах волнистого холодного фронта, которая должна затронуть регион Центральной Чехии во второй половине дня или вечером, а Моравию — ночью. Оценки порывов ветра также указывают на возможность возникновения дерехо. Перед ним могут сформироваться локальные грозы, которые в силу сложившихся условий могут иметь суперячейковый характер. Расчеты отдельных индексов для этого дня являются экстремальными, при этом максимальные значения CAPE оцениваются примерно в 3 700 Дж/кг, а так называемый lifted index (LI) достигает -11 °C. Что касается динамической поддержки, то ветер будет иметь скорость около 20 м/с и области локально усиленной гелицидности.

В пределах штормов существует риск возникновения чрезвычайно опасных сопутствующих явлений!

В пятницу грозы должны утихнуть».

Источник: predpoved.lovcibourek.cz

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