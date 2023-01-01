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«Отношение чехов к беженцам меняется, они играют важную роль в истории страны», — говорит историк

«Отношение чехов к беженцам меняется, они играют важную роль в истории страны», — говорит историк

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 июня
15:00
760
Отношение чехов к беженцам меняется, считает историк Михал Франкл из Института Масарика и Архива Академии наук. Сегодня отмечается Всемирный день беженцев, объявленный Организацией Объединенных Наций (ООН) в 2000 году.

«Отношение чехов к беженцам меняется, они играют важную роль в истории страны», — говорит историк

Если в 2015 году слово «беженец» было ругательством, то в последний год можно увидеть большую солидарность с беженцами из Украины, о чем Франкл сказал в интервью. По его словам, волны беженцев следовали за большинством крупных политических изменений XX века и имеют большое значение для истории Чехословакии и Чешской Республики. 

Франкл возглавляет международную группу историков, которая сравнивает способы определения, обсуждения, классификации и приема беженцев в Чехословакии, Польше, Австрии, Венгрии, Югославии и их государствах-преемниках. Его проект направлен на то, чтобы показать историю с точки зрения беженцев и некоммерческих организаций, которые заботятся о них. По мнению историка, беженцы — это часть истории.

«История беженцев в XX веке четко связана с появлением и укреплением национального государства, которое является центральным понятием в истории Центрально-Восточной Европы и Чехословакии. Разными способами беженцы буквально вписаны в историю Чехословакии, а затем и чешского населения», — сказал Франкл в интервью.

По словам Франкла, отношение чехов к беженцам меняется как в зависимости от времени, в котором они живут, так и в зависимости от происхождения бегущих людей и причин их бегства. Он также отметил, что большинство людей формируют свое мнение не на основе личного опыта, а скорее благодаря политическим и медийным сообщениям.

По словам историка, волны беженцев следовали за большинством крупных политических изменений XX века, таких как окончание Первой мировой войны, приход к власти нацизма и возникновение социалистического блока. В прошлом беженцы, как правило, прибывали в Чешскую Республику из более близких мест, будь то монархия Габсбургов или Центрально-Восточная Европа, но со временем эта территория расширялась, сказал он.

В 1990-х годах, сказал историк, Чехословакия принимала беженцев положительно, и это не было спорным вопросом. Это отношение изменилось примерно в 2000 году, а после 2015 года, по его словам, слово «беженец» стало ругательством.

Историк надеется, что после большой солидарности Чехии с военными беженцами из Украины о беженцах снова заговорят как о существенной теме. Франкл говорил, что важно думать об отдельных людях, а не о группе в целом.

Источник: ceskenoviny.cz

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