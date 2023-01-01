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Насильник наказан: суд постановил, что будет афганцу за покушение на убийство и изнасилование в Чехии

Насильник наказан: суд постановил, что будет афганцу за покушение на убийство и изнасилование в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 июня
15:30
711
Высший апелляционный суд Праги сегодня оставил в силе исключительную меру наказания в виде 22 лет лишения свободы для афганца Асмата Ширзада за два покушения на убийство и изнасилование. Он также был выдворен из Чешской Республики на неопределенный срок. Ширзад несколько лет жил в Германии, где попросил убежища. В Карловы Вары он приехал, чтобы отметить Новый год и свой день рождения, который приходится на 1 января. В Чехии он и совершил эти страшные преступления.

Насильник наказан: суд постановил, что будет афганцу за покушение на убийство и изнасилование в Чехии

Ширзад напал на одну женщину в Карловых Варах с ножом на Новый год в прошлом году, а другую душил и попытался изнасиловать. Мужчина не присутствовал на сегодняшнем слушании. В Пльзеньском краевом суде он утверждал, что ничего не помнит из-за сильного опьянения. Сегодняшнее решение является окончательным.

«Нет никаких оснований считать приговор несоразмерным», — сказал Мартин Зеленка, председатель апелляционной палаты. Он сказал, что тяжесть совершенных преступлений была очень высокой. Среди прочего судья отметил, что обе женщины до сих пор испытывают психологические проблемы.

24-летний Ширзад несколько лет жил в Германии, где попросил убежища. В Карловы Вары он приехал, чтобы отметить последний день 2021 года и свой день рождения, который приходится на 1 января. Согласно приговору, в начале первого дня года он напал с ножом на 37-летнюю женщину, которая отказалась вступить с ним в половую связь. Раненой женщине удалось дойти до близлежащего ресторана, где она попросила о помощи и упала в обморок. Она не умерла благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и проведенной операции.

Затем Ширзад напал на 19-летнюю женщину, прижав ее к забору и принуждая к половому акту с ножом в руке. Поскольку она сопротивлялась, он начал душить ее, пока она не потеряла сознание. Когда она потеряла сознание, незнакомец частично раздел ее, ощупывая, чтобы достичь сексуального удовлетворения. Затем он скрылся. Но суд не смог доказать, что он изнасиловал ее, поэтому мужчине предъявлены обвинения только в попытке изнасилования.

Полиция арестовала мужчину примерно через два часа после второго нападения. Ширзад защищался, говоря, что не может комментировать события, потому что ничего не помнит о них. Он объяснил это либо выпитым алкоголем, который, по его словам, он не привык употреблять в таких количествах, либо тем, что кто-то мог подсыпать ему в ресторане выпить какой-нибудь наркотик.

 

Источник: ceskenoviny.cz





 

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