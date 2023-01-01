Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Водитель чешского автобуса был в стельку пьян. Он промахивался мимо остановок и подвергал опасности пассажиров

Водитель чешского автобуса был в стельку пьян. Он промахивался мимо остановок и подвергал опасности пассажиров

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
21 июня
12:16
1362
Водитель автобуса проявил безответственность, перевозя пассажиров, несмотря на то, что находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей, он не мог нормально управлять автобусом и был замечен заезжающим на остановки, в результате чего опасности подверглись не менее десяти человек.

Водитель чешского автобуса был в стельку пьян. Он промахивался мимо остановок и подвергал опасности пассажиров

По словам полиции, своим вождением он подверг опасности не менее 150 пассажиров, которых перевозил. В настоящее время полицейские разыскивают людей, которые подверглись угрозе в этой ситуации. 

12 июня с 4:45 до 8:20 56-летний водитель управлял автобусом в пьяном виде на маршруте 2 общественного транспорта в Бенешове.

«Один из свидетелей сообщил обо инциденте в полицию. Полицейские на месте провели тест с водителем на наличие в дыхании алкоголя, который показал значение более 1,6 промилле. Сотрудники полиции доставили мужчину в полицейский участок для дальнейших действий, а на следующий день возбудили в отношении него уголовное дело в качестве обвиняемого в создании общественной опасности по неосторожности», — сказала пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевайсова.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или запрет на деятельность. «Мы просим пассажиров, которые ехали в автобусе в указанное время, а также других лиц, которым могло угрожать вождение, позвонить по телефону 158», — сказала пресс-секретарь. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

Telegram 

Facebook

Instagram

 


читайте по теме
Assets
21 июня
19:00
695
Общество
ФОТО: по Праге курсирует трамвай в украинских цветах
Assets
21 июня
18:17
427
Общество
Президент Чехии выскажет свое мнение об однополых браках
Assets
21 июня
17:44
615
Рынок недвижимости
В Чехии увеличат комиссию за досрочное погашение ипотечного кредита
Assets
21 июня
17:40
503
Общество
Трудовой кодекс нарушается в 97 процентах больниц Чехии
Последние новости:
Assets
21 июня
19:00
695
Общество
ФОТО: по Праге курсирует трамвай в украинских цветах
Assets
21 июня
18:17
427
Общество
Президент Чехии выскажет свое мнение об однополых браках
Assets
21 июня
17:40
503
Общество
Трудовой кодекс нарушается в 97 процентах больниц Чехии
Assets
21 июня
16:17
442
Общество
Российская тактика полагается на усталость Украины и Запада — предупреждают власти Чехии
Assets
21 июня
15:46
495
Общество
Прага продлит скидку на общественный транспорт для социально незащищенных слоев населения и украинцев
Assets
21 июня
14:20
884
Политика
МИД Чехии: Россия будет представлять угрозу для всей Европы в течение десятилетий
Assets
21 июня
12:57
887
Общество
Люди в Чехии инвестировали сотни миллионов через Diversity Capital, сейчас на счету компании 2 000 крон
Assets
21 июня
11:05
2035
Общество
Страх перерастает в ненависть. Малоимущие чехи видят в украинцах конкурентов
Assets
21 июня
09:27
640
Общество
Экологические экстремисты бесчинствовали по всей Европе прошлой ночью: в Брно повредили шины у 50 автомобилей
Assets
20 июня
17:42
1117
Экономика
Минтруда: в Чехии сейчас работают 101 000 украинских беженцев, 90 процентов из них платят налоги


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
дети
концерт
недвижимость
преступность
фестиваль
транспорт
работа
Туризм
бизнес
погода
выставка