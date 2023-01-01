Водитель чешского автобуса был в стельку пьян. Он промахивался мимо остановок и подвергал опасности пассажиров

Водитель автобуса проявил безответственность, перевозя пассажиров, несмотря на то, что находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам свидетелей, он не мог нормально управлять автобусом и был замечен заезжающим на остановки, в результате чего опасности подверглись не менее десяти человек.

По словам полиции, своим вождением он подверг опасности не менее 150 пассажиров, которых перевозил. В настоящее время полицейские разыскивают людей, которые подверглись угрозе в этой ситуации.

12 июня с 4:45 до 8:20 56-летний водитель управлял автобусом в пьяном виде на маршруте 2 общественного транспорта в Бенешове.

«Один из свидетелей сообщил обо инциденте в полицию. Полицейские на месте провели тест с водителем на наличие в дыхании алкоголя, который показал значение более 1,6 промилле. Сотрудники полиции доставили мужчину в полицейский участок для дальнейших действий, а на следующий день возбудили в отношении него уголовное дело в качестве обвиняемого в создании общественной опасности по неосторожности», — сказала пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевайсова.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или запрет на деятельность. «Мы просим пассажиров, которые ехали в автобусе в указанное время, а также других лиц, которым могло угрожать вождение, позвонить по телефону 158», — сказала пресс-секретарь.

Источник: prazska.drbna.cz

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