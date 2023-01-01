Люди в Чехии инвестировали сотни миллионов через Diversity Capital, сейчас на счету компании 2 000 крон

Жители Чешской Республики вложили сотни миллионов крон через компанию Diversity Capital, связанную с предполагаемым малазийским королевским фондом, но фирма не выплачивает деньги. Следы компаний, связанных с Diversity Capita, ведут в Словакию и Великобританию, а также, по сообщениям СМИ, в Россию.

Юридическая фирма Žižlavský, которая представляет интересы более 100 клиентов Diversity Capital, сообщила, что на счету, куда были направлены инвестиции, осталось всего около 2 000 крон. По словам адвокатов, суд начал процедуру банкротства компании. В документах, предоставленных фирмой Žižlavský, компания Diversity Capital утверждает, что она является частью группы IC, которая купила замок в Противине в Писецком районе. Личные и акционерные связи компаний, входящих в IC Group, ведут в Словакию и Великобританию, а также, по сообщениям СМИ, в Россию. Diversity Capital не предоставляет на своем сайте никакой контактной или управленческой информации.

«Большое количество клиентов Diversity Capital связались с нашим офисом. Некоторые из них просили выплатить их инвестиции уже в середине 2022 года, но до сих пор их инвестиции не выплачены, — сказал адвокат Петр Веселы. — Поэтому мы подали ходатайство о выдаче исполнительного листа, которое окружной суд Праги 1 удовлетворил в полном объеме и поручил ведение исполнительного производства прокуратуре Праги 4». Другие активы Diversity Capital пока не установлены, сказал он.

«Если руководство компании не выполнит свое юридическое обязательство по подаче заявления о несостоятельности, мы готовы подать его, чтобы защитить интересы наших клиентов», — сказал Михал Жижлавский, основатель фирмы Žižlavský.

Согласно данным Чешского торгового реестра, единственным акционером Diversity Capital является словацкая фирма IC Financial Holding. В документах для инвесторов Diversity Capital указала, что является членом группы IC Group, которая также базируется в Словакии и имеет акционеров из Словакии и Великобритании. IC Group купила замок в Противине за 100 миллионов крон в 2021 году. Официально, однако, группа выступала в качестве «инвестиционного консультанта» предполагаемого малазийского королевского фонда. Представители покупателя замка в прошлом утверждали, что памятник будет участвовать в инвестиционной программе The Royal Capital Club, финансируемой азиатской аристократией.

The Royal Capital Club находится в Праге по тому же адресу, что и Diversity Capital, согласно Коммерческому регистру. Президент The Royal Capital Club, 40-летний Мартин Клучек указан в реестре около десяти различных компаний. В мае этого года портал Seznam Zprávy сообщил, что компания Diversity Capital привлекла инвестиции на общую сумму более 1 млрд крон от тысяч людей. По данным издания, основателем IC Group является российско-таджикский бизнесмен Хасан Кучаков.

Источник: ceskenoviny.cz

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