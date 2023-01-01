Российская тактика полагается на усталость Украины и Запада — предупреждают власти Чехии

Высокопоставленные политики подвергли критике действия российских вооруженных сил, которые, по их мнению, представляют собой военные преступления и вышли за все рамки человечности.

Предупреждения о российской тактике, которая полагается на усталость Украины и Запада от затянувшегося конфликта в Украине, прозвучали от премьер-министра Петра Фиалы (ODS) и президента Петра Павела на сегодняшней конференции «Наша безопасность — не данность» в Пражском Граде. Во время дебатов в Пражском Граде политики и другие представители сообщества безопасности подчеркнули необходимость продолжать помощь Украине.

По словам Фиалы, за последний год Россия показала, что в своей агрессии в Украине она готова перейти все границы человечности. Список военных преступлений, совершенных в Украине, растет, сказал он, и их жестокость усиливается. Он предупредил о сценарии замороженного конфликта.

«Это означало бы создание центра постоянной нестабильности в Восточной Европе», — сказал он. Это может привести к истощению украинских сил и внимания западных стран. Предотвращение такого сценария, по его словам, является важнейшей задачей для западных правительств.

Павел сказал, что у демократического сообщества нет причин опасаться российских угроз, поскольку оно сильнее в ценностном, гражданском, экономическом и военном плане. Но, как и Фиала, он опасается усталости Запада от долгой войны на истощение, которая может привести к разобщенности. Именно на это, по его словам, рассчитывает президент России Владимир Путин в своей военной агрессии в Украине.

«Это логичный расчет; любой конфликт со временем теряет актуальность, и в жизни людей его заслоняют повседневные заботы», — сказал он.

Западные страны ошибались, считая, что у России есть нерушимые обязательства по международным соглашениям.

«Ошибка заключалась в том, что мы считали, что наши партнеры в то время были такими же искренними, как мы, и что они оценивали окружающий мир по тем же принципам», — сказал он. Демократические страны, по его словам, растеряли свое здравомыслие, а предупреждения были настолько тяжелы для восприятия, что они предпочли не прислушаться к ним. «Варварство российского режима, успешно скрываемое в течение некоторого времени, снова вышло на поверхность», — сказал Павел.

Министр иностранных дел Ян Липавский сказал на конференции, что Чешская Республика должна не только заниматься обороной, но и укреплять свою дипломатию, чтобы ограничить влияние России и Китая. Сопротивление международного сообщества будет также зависеть от объяснения своей позиции Африке и Азии. По его словам, мы стоим на пороге глобальной конфронтации, но не знаем ее формы. Он добавил, что членство в НАТО и ЕС имеет жизненно важное значение для Чешской Республики.

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) сообщила, что договорилась с начальником Генерального штаба Карелом Ржехкой о пересмотре списка материалов, которые могут быть отправлены в помощь Украине, чтобы не подвергать опасности Чехию. «То, что мы можем отправить, мы отправим», — сказала министр. Она выразила гордость тем, как Чешская Республика противостояла российской агрессии в прошлом году, и что она вдохновила другие страны, отправив военное оборудование и материалы украинцам.

По словам Ржехки, Чешская Республика должна подготовиться к риску крупного конфликта, чтобы предотвратить его и сдержать возможного агрессора. Угрозы нельзя преуменьшать или скрывать, люди должны быть информированы о происходящем. По словам начальника Генерального штаба, и опасность, и противник реальны. Армия и НАТО готовят новые планы и модели обороны. «Мы не можем держать людей в неведении, преуменьшать угрозу и не говорить о происходящем», — подчеркнул он.

С 2014 года конференция «Наша безопасность — не данность» организуется ассоциацией Jagello 2000, соучредитель которой Збынек Павлачик на прошлой неделе получил от премьер-министра Фиалы награду Совета безопасности государства за значительный вклад в политику безопасности Чешской Республики. Ассоциация начала проводить регулярные конференции по случаю 15-й годовщины вступления Чешской Республики в НАТО.

Источник: prazska.drbna.cz

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