Трудовой кодекс нарушается в 97 процентах больниц Чехии

Согласно опросу врачей, 97% больниц нарушают Трудовой кодекс. Результаты опроса были представлены сегодня Чешской медицинской палатой (ČLK).

Согласно опросу, хотя продолжительность рабочей смены по кодексу может составлять 12 часов, в действительности средняя продолжительность составляет 26 часов, а врачи работают в среднем 77 часов в неделю. По данным палаты, это связано с нехваткой врачей: около 30% выпускников не поступают на работу в сектор здравоохранения. Повышение зарплаты врачей в Словакии в этом году может ухудшить ситуацию. Заявление Министерства здравоохранения Чехии было получено Чешским информационным агентством.

На вопросы ответили более 500 врачей, которые также несут ночные дежурства. «88% врачей, принявших участие в исследовании, сказали, что работают больше, чем регламентирует Трудовой кодекс», — сказал Ян Пржада, председатель секции молодых врачей Чешской медицинской ассоциации. Согласно кодексу, максимальное рабочее время составляет 35 часов в неделю. По данным опроса, более четверти остаются на работе весь следующий день после ночной смены и только половина уходит домой утром. «Молодой врач попадает в среду, где нормально работать 60 и более часов в неделю», — сказал Пржада. По его словам, такая ситуация также может быть потенциально опасной для пациентов, поскольку врачи испытывают недостаток сна и перегружены работой.

«Система основана на лжи, на фальсификации заявлений. Очень трудно найти данные о том, какова реальная ситуация», — сказал Милан Кубек, президент ČLK. Именно поэтому, по его словам, прошлые проверки не выявили правонарушений, так как формально правила соблюдаются. По его словам, обязанность государства — следить за тем, чтобы кадровые условия позволяли соблюдать правовые нормы. По словам Пржады, самым большим стимулом для врачей, соглашающихся на дополнительные обязанности и сверхурочную работу, являются деньги, а затем лояльность к коллегам и системе.

По словам Кубека, нарушения Трудового кодекса являются одним из последствий нехватки врачей, которая, по его словам, наблюдается не только в часто упоминаемой общей и педиатрической общей медицине, но и во всех областях и большинстве регионов.

Проблема возникает, по его словам, на медицинских факультетах, где иностранцы учатся на английском языке и затем уезжают работать за пределы Чешской Республики. По словам Кубека, необходимо увеличить количество мест для чешских студентов. За последние три года на все медицинские факультеты ежегодно поступало примерно 1 700 студентов, из которых около 500 не зарегистрированы в Чешской медицинской ассоциации, что является условием для работы врачом в Чехии.

До сих пор большая часть студентов и врачей в Чехии были словаками. Но Пржада сказал, что после повышения зарплаты с этого года они могут быть не так заинтересованы. «У выпускника в Словакии зарплата примерно на 10–15% выше, а после аттестации — на 40–50%», — сказал он. Согласно представленным данным, тарифная заработная плата поступающего на работу выпускника составляет менее 39 000 чешских крон в самом низком классе оплаты труда и более 50 000 чешских крон после четырех лет опыта и дальнейшего обучения.

Согласно опросу, молодые врачи также считают проблематичными условия обучения по специальности, которые, по их словам, постоянно меняются, и отсутствие контроля за соблюдением формальных условий.

Источник: prazska.drbna.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

— Telegram

— Facebook

— Instagram