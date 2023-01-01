Президент Чехии выскажет свое мнение об однополых браках

Международная конференция «Брак и родительство для пар геев и лесбиянок: местный и зарубежный опыт», организованная инициативой Jsme fér, пройдет в среду, 28 июня, в Сенате Парламента Чешской Республики под эгидой его председателя Милоша Выстрчила. Конференцию откроют президент Петр Павел и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Цель встречи экспертов — опровергнуть двусмысленности, ложь и необоснованные опасения, которые иногда высказывают некоторые депутаты и евродепутаты, и предоставить Чешской Республике актуальные научные знания и опыт стран, где геи и лесбиянки имеют возможность вступать в брак уже несколько лет или даже десятилетий.

Крупнейшая на сегодняшний день конференция по вопросам брака и родительства для однополых пар проводится накануне первого голосования в нынешнем Парламенте по поводу хода реализации законопроекта о внесении поправок в закон о браке для всех пар.

Выступят представители профессионального и политического сообществ

Ряд национальных и международных гостей выступят в трех тематических блоках. Талия Зепатос, директор по исследованиям и коммуникациям инициативы Freedom to Marry в США, Шарлотта Паттерсон, профессор психологии Университета Вирджинии, США, Ян Кабатек, научный сотрудник Университета Мельбурна, и Эллиот Колберн, член парламента от Консервативной партии Великобритании, будут следить за тем, чтобы результаты исследований не были искажены. Видеоприветствие президента Чешской Республики Петра Павела и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара откроет мероприятие. Непосредственно на конференции выступят председатель Сената Чешской Республики Милош Выстрчил, глава представительства Европейской комиссии в Чешской Республике Моника Ладманова, а также председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Маркета Пекарова-Адамова и депутат Йозеф Бернард, при поддержке которого проводится конференция.

Чешских экспертов будут представлять Петр Ян Винш, генеральный секретарь Экуменического совета церквей в Чехии, Мартина Веверкова из агентства Median и Марсела Мачачкова с педагогического факультета Карлова университета. Выступят также мэр Градца-Кралове Павлина Шпрингерова и директор Конфедерации промышленности Чешской Республики Дагмар Кухтова. Леопольд Вахала, заместитель председателя Альянса приемных семей Чешской Республики, и Криштоф Ушела, выросший в семье с двумя матерями, поделятся своим профессиональным и личным опытом однополых семей. Модераторами конференции выступят приходской священник Чехословацкой гуситской церкви Мартина Виктори Копецка и youtube-блогер Kovy. С заключительным словом выступят Тимоти Патрик Маккарти, профессор Гарвардского университета и член консультативного органа президента Барака Обамы по вопросам ЛГБТ, и Клара Шимачкова Лауренчикова, уполномоченный правительства по правам человека.

Дети из «радужных» семей развиваются не хуже других

Профессиональное сообщество единодушно считает, что ориентация не влияет на способность быть хорошим родителем. Совместное заявление об этом подписали 30 чешских экспертов во главе с Альянсом приемных семей Чешской Республики и Президиумом Ассоциации консультантов по вопросам брака и семьи Чешской Республики. По их словам, часто упоминаемые опасения по поводу отсутствия мужских или женских ролевых моделей необоснованны. Для здорового развития ребенка крайне важно, чтобы у него были любящие и преданные ему родители, способные решать проблемы и поддерживать друг друга. Исследования детей с двумя отцами или матерями показали, что нет никаких различий в развитии и здоровье этих людей по сравнению с детьми из гетеросексуальных семей. Аналогичные заключения были вынесены известными международными ассоциациями в области психологии, психиатрии и педиатрии (Американская психологическая ассоциация, Американская психиатрическая ассоциация, Американская ассоциация педиатров, Канадская психологическая ассоциация, Австралийская психологическая ассоциация и т.д.). В Чешской Республике в недавнем времени это сделало Профессиональное общество практикующих педиатров.

С другой стороны, открытие института брака для однополых пар помогло снизить опасения молодых лесбиянок и геев относительно их принятия в семьях и коллективах, а также положительно повлияло на их общее психическое здоровье. Исследование Гарвардского университета, Университета Джона Хопкинса и Бостонской детской больницы показало, что в течение года после того, как в США геям и лесбиянкам стали доступны браки, уровень самоубийств среди подростков-геев и лесбиянок снизился на 14%. Исследование, проведенное в Дании и Швеции, показало, что вступление в однополый брак снизило уровень самоубийств среди геев, лесбиянок и бисексуалов на 46% по сравнению с тем временем, когда такие браки еще не были разрешены.

Исследовательская группа из американского Корнельского университета проанализировала 79 научных исследований, в которых изучалось, как развиваются дети, воспитываемые однополыми родителями. Подавляющее большинство из них (75) пришли к выводу, что дети из «радужных» семей чувствуют себя ничуть не хуже, чем другие дети. Во всех четырех исследованиях, которые показали, что дети «радужных» родителей страдают от негативных последствий, команда обнаружила проблему в методологии: исследования проводились на небольшом количестве детей, изначально выросших в гетеросексуальных семьях, которые пережили разлад.

Источник: jsmefer.cz

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