Сайты Чешского радио подверглись DDoS-атаке

В четверг утром сайты были недоступны, Чешское радио сейчас решает проблему.
«Сайты Чешского радио с сегодняшнего утра подвергаются массированной DDoS-атаке. Видимо, кому-то не нравится наша конференция "Медиа и Украина". Но мы не сдаемся, мы упорно работаем над устранением проблемы», — написал Йозеф Паздерка, главный редактор ČRo Plus.
Сегодня утром Чешское радио проводит конференцию «Медиа и Украина», которую откроет президент Чехии Петр Павел и в которой примут участие в том числе мэр Киева Виталий Кличко, британский журналист Питер Померанцев, дочь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова Жанна Немцова, а также представители общественных радиостанций из Чехии, Словакии и Украины.
Источник: ceskenoviny.cz
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