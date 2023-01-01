Сайты Чешского радио подверглись DDoS-атаке

Утром 22 июня сайты Чешского радио (ČRo) и новостной сайт iROZHLAS.cz подверглись массированной DDoS-атаке. Радио сообщило об этом в Твиттере, добавив, что, скорее всего, причиной атаки стала сегодняшняя конференция «Медиа и Украина». На конференции выступит мэр Киева Виталий Кличко.

В четверг утром сайты были недоступны, Чешское радио сейчас решает проблему.

«Сайты Чешского радио с сегодняшнего утра подвергаются массированной DDoS-атаке. Видимо, кому-то не нравится наша конференция "Медиа и Украина". Но мы не сдаемся, мы упорно работаем над устранением проблемы», — написал Йозеф Паздерка, главный редактор ČRo Plus.

Сегодня утром Чешское радио проводит конференцию «Медиа и Украина», которую откроет президент Чехии Петр Павел и в которой примут участие в том числе мэр Киева Виталий Кличко, британский журналист Питер Померанцев, дочь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова Жанна Немцова, а также представители общественных радиостанций из Чехии, Словакии и Украины.

Источник: ceskenoviny.cz

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