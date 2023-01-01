Суд вынес приговор учительнице, обвиняемой в отрицании геноцида в Украине

Учительница чешского языка Мартина Беднаржова, которой предъявлены обвинения в отрицании геноцида в Украине во время преподавания в пражской начальной школе, в суде отрицала свою вину.

Окружной суд Праги 6 в четверг оправдал Мартину Беднаржову, бывшую учительницу чешского языка, обвиняемую в отрицании войны на Украине. В обвинительном заключении прокурор предложил приговорить педагога к восьми месяцам лишения свободы условно, а также к пятилетнему запрету на преподавание, воспитание или иную работу с детьми. Суд указал, что поступок подсудимой не был преступлением, но женщина не справилась с обязанностями учителя, а увольнение было достаточным наказанием.

Приговор не является окончательным. Истец, Рихард Петрасек, подал апелляцию, поэтому дело теперь направлено в вышестоящую инстанцию - Городской суд Праги.

«Я в полном ужасе от того, что здесь произошло и до чего опустилось обвинение, чтобы устранить достойного, заслуживающего внимания преподавателя», — сказала 54-летняя чешская учительница в начале судебного заседания. «Обвинение основано на единственной улике, которая была незаконно изъята и, кроме того, подвергнута манипуляциям, отредактирована, некоторые фрагменты были удалены, а запись была представлена таким образом, чтобы причинить мне как можно больше вреда», — продолжила она.

Cудья Клара Янтошова заявила, что инкриминируемое ей деяние не является уголовным преступлением. "Обвинительное заключение и доказательства не показывают, какие высказывания использовала обвиняемая для совершения данного преступления", - сказала судья.

После проведенного расследования прокуратура обвинила женщину в попытке оправдать военные преступления, совершенные россиянами в Украине в апреле прошлого года, когда она преподавала ученикам 8 класса начальной школы Na Dlouhém lán в Праге 6. Например, комментируя кадры горящего Киева, она заявила, что там ничего не происходит, ссылаясь на предвзятость СМИ. Один из учеников записал ее выступление на видео.

Подсудимая защищалась тем, что выступала перед учениками на уроке медиаграмотности и объясняла разницу между реальностью и тем, что сообщают СМИ.

По словам судьи, действия, описанные в обвинительном заключении, действительно имели место, но из заявлений Беднаржовой нельзя сделать вывод, что они были явным отрицанием и сомнением в преступлениях, которые якобы имели место в Украине.

"Суд считает невозможным сделать вывод о том, что утверждения подсудимой обладают достаточной интенсивностью и безошибочностью, чтобы соответствовать признакам уголовного преступления", - сказал судья, добавив, что Беднаржова явно сообщала свое мнение ученикам, за что ее нельзя судить.

"Суд считает, что подсудимая уже была достаточно наказана за этот проступок другими средствами, кроме уголовного права", - сказал судья, ссылаясь на предыдущее увольнение Беднаржовой с работы, которое суд счел достаточным.

Прокурор придерживался противоположного мнения, поэтому он подал апелляцию на приговор. По его словам, увольнение с работы не является достаточным наказанием в данном случае.

Беднаржова отказалась комментировать процесс после слушания, сказав лишь журналистам и присутствующей публике, что люди должны поздравить ее.

Источник: novinky.cz