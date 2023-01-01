Внимание! Опасная погодная ситуация сегодня ночью в Чехии

Мы настоятельно рекомендуем жителям западной и северо-западной части Чешской Республики следить за текущими данными радаров в вечерние и ночные часы.

Ранним вечером и в первой половине ночи в западных, северо-западных, а затем в северных районах Чехии могут возникнуть чрезвычайно сильные грозы. Основными рисками будут порывы ветра более 100 км/ч, крупный град, даже около 5 см, особенно в изолированных сильных суперъячейках, и интенсивные проливные дожди, пишет Чешский гидрометеорологический институт в соцсетях. Информация оперативно обновляется, советуем отслеживать ее.

Развитие ситуации

Первые интенсивные грозы должны сформироваться в Альпийском регионе на юге Германии ближе к вечеру и быстро распространиться на западные и северо-западные районы Чехии. Здесь также могут первоначально появиться более изолированные интенсивные грозы — суперъячейки, где риск крупного града и в крайних случаях торнадо особенно велик. Однако грозы будут относительно быстро сливаться в более крупный линеарный блок, который за ночь должен продвинуться в северную/восточную Чехию — вероятно, в виде так называемого bow echo.

Ожидаются интенсивные и широко распространенные порывы ветра более 100 км/ч. Сохранится риск выпадения крупного града. Далее, напротив, вероятность торнадо уменьшится.

Более интенсивные штормы должны продвинуться дальше на восток в этом районе, но вопрос в том, произойдет ли частичное ослабление и как система распространится на северо-восток и восток и затронет Моравию и Силезию.

Неопределенные данные

Неопределенным на данный момент является точное местоположение штормов, их развитие и время. Мы не исключаем, что первые изолированные бури могут появиться поздним вечером в районе Шумавы и Крушных гор. В то же время большинство интенсивных штормов могут возникнуть и прямо за границей в районе Баварии, но шансы на такой сценарий довольно малы.

Рекомендации

Мы настоятельно рекомендуем жителям западной и северо-западной части Чешской Республики следить за текущими данными радаров в ранние вечерние и ночные часы.

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