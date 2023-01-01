ВИДЕО: жестокое избиение в Праге. «Украинец», — решили нападающие и ослепили человека на один глаз

После случившегося иностранец, которого приняли за украинца, ослеп на один глаз.

Случай произошел в декабре, и в четверг представитель полиции Ян Данек обратился к общественности. Нападение произошло на площади Юнгманнова в Праге 1.

«Специалисты из отдела полиции по экстремизму и терроризму работают над выяснением обстоятельств дела о нанесении телесных повреждений из-за национальности жертвы. Агрессоры по речи мужчины посчитали, что он из Украины», — сказал Данек. Однако полиция не уточнила настоящую национальность жертвы.

Нападение было очень интенсивным. Пострадавший получил необратимые последствия для здоровья и почти потерял один глаз, которым сейчас ничего не видит.

Полицейские получили с камер видеонаблюдения записи пяти человек, с которыми они хотели бы «побеседовать». Эти люди находились в центре города, а затем уехали на такси по улице 5 Кветна в направлении Брно. Информацию о личности мужчин принимают по номеру 158. Полиция расследует это дело как массовые беспорядки и нанесение побоев, где в случае осуждения нарушителям грозит до восьми лет лишения свободы.



Источник: novinky.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

— Telegram

— Facebook

— Instagram