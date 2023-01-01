Что делать во время грозы? Чешские СМИ советуют отложить зонтик и телефон, не включать дома воду

Эта неделя обещает много гроз, включая очень сильные. В ближайшие часы и дни не ожидается улучшения погоды, поэтому стоит знать, с какими опасностями вы можете столкнуться и как их избежать.

Ежегодно в Чехии от ударов молнии погибает около пяти человек, а среднее число смертей в мире — одна в день. Самая опасная гроза — это та, которая находится в радиусе трех километров от вас. Как это узнать? Посчитайте секунды между молнией и громом. Если пройдет меньше девяти секунд, то вы в зоне риска. Удар молнии вблизи вас перестанет представлять угрозу, если пауза составит не менее 30 секунд.

Что (не) делать во время грозы

При наступлении грозы поспешите укрыться в здании с громоотводом. Если это невозможно, уйдите в густой лес или заросли кустарника. А если и это невозможно, постарайтесь не оказаться на самой высокой точке в округе и опуститесь ниже, чтобы касаться земли — но совершенно точно не ложитесь! Лучшая поза — это присед: обнимите колени руками и опустите голову.

Не прячьтесь под одиноко стоящими деревьями или в каком-нибудь заброшенном стоге сена или палатке. Определенно не следует гулять, бегать, ездить на велосипеде, носить зонтик, не разговаривайте по телефону, не используйте клюшки для гольфа и уберите подальше металлические предметы. Прислоняться к дому или скале тоже не стоит.

Осторожно с естественными укрытиями

Не оставайтесь на опушке леса, возле столбов электропередач, у воды, не заходите на сеновал. Если вас несколько человек, держите между собой расстояние в несколько метров — кроме маленьких детей, спрячьте их между коленями, когда сидите на корточках. Короче говоря, не высовывайтесь над уровнем окружающей среды и не находитесь рядом с тем, что торчит — вы рискуете быть пораженным молнией или поверхностными токами, распространяющимися вокруг.

В горах

Горы и возвышенности более рискованны с точки зрения поражения молнией. Во время грозы не оставайтесь на вершине или хребте. Если вы едете в закрытой кабине канатной дороги, вы защищены так же, как и в автомобиле. В противном случае выходите из-под подъемника или канатной дороги, не держитесь за металлическую лестницу, канат или перила. Не прислоняйтесь к скале, не оставайтесь под небольшим выступом или у входа в пещеру.

У воды

Вода притягивает молнии, поэтому обязательно выйдите из воды и отойдите подальше — это касается как пловцов, так и экипажей небольших судов. На большом судне не стойте на палубе и не прикасайтесь к металлическим деталям. Рыбакам следует отложить удочки и отойти от воды.

В автомобиле

Экипаж автомобиля, поезда, автобуса и самолета защищен от молнии эффектом клетки Фарадея — но не открывайте двери и окна. То же правило относится и к трейлеру — перед грозой его следует отключить от электричества.

Молния также представляет угрозу в доме

Вы не в полной безопасности и дома. Известен случай, когда женщину поразила непрямая молния, когда она чистила зубы во время грозы и наклонилась к крану с текущей водой. Дом, не имеющий качественного громоотвода и без защиты от перепадов напряжения, может распространять часть энергии молнии через проводящие материалы. Проверяйте свой молниеотвод каждые пять лет, потому что неработающий молниеотвод представляет большую опасность, чем если бы его вообще не было: он будет притягивать молнию, но не проводить ее в землю.

У вас нет такой защиты? Не принимайте душ в грозу, не мойте руки под проточной водой, не разговаривайте по телефону, не смотрите телевизор, не пользуйтесь компьютером и электроприборами. Лучше всего отключить от сети все электроприборы, отсоединить телефонную линию от модема и отсоединить антенну от телевизора.

Источник: prozeny.cz

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