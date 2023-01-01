Метеорологи разбираются, почему не оправдались прогнозы об экстремальных грозах в Чехии

​«К сожалению, природа всегда будет на шаг впереди нас», — ответили метеорологи на критику, что они излишне напугали людей.

Сила гроз, обрушившихся на Чехию вечером в четверг и в ночь на пятницу, не оправдала ожиданий метеорологов. Они предупредили о риске экстремальных гроз, сопровождающихся порывами ветра, градом и ливневыми дождями. Грозы действительно пришли в Чехию, но позже, чем предсказывали модели. Кроме того, они были значительно слабее.

Метеорологи заявили, что в атмосфере были условия для формирования очень сильных гроз.

«Однако эффект оказался не таким сильным, как ожидалось. Мы анализируем причины», — заявили в Чешском гидрометеорологическом институте (ČHMÚ).

Очень сильные грозы действительно были в Баварии и других частях Германии в четверг вечером, где они нанесли значительный ущерб. Хотя в предупреждении говорилось, что грозы должны прийти в западные регионы Чехии ранним вечером, первые из них появились значительно позже, около 10 часов вечера, что привело к снижению их силы и интенсивности.

«К сожалению, природа всегда будет на шаг впереди нас», — ответили метеорологи на критику, что они излишне напугали людей.

Грозы действительно прошли по Чехии, но, в отличие от соседней Германии, они не причинили значительного ущерба. Пожарные, особенно в западной Чехии, в основном устраняли сломанные и поваленные деревья.

В пятницу ситуация должна быть спокойной. Температура воздуха после полудня будет колебаться от 18 °C на западе до 29 °C на востоке. Свежий ветер может достигать 70 км/ч в Крушных горах.

Источник: novinky.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

— Telegram

— Facebook

— Instagram