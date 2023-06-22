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ВИДЕО: Крупнейший в мире круизный лайнер готов — сообщили чешские СМИ

ВИДЕО: Крупнейший в мире круизный лайнер готов — сообщили чешские СМИ

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
23 июня
12:53
298
Совсем скоро моря и океаны будет бороздить новый круизный корабль-рекордсмен. Новое судно станет первым в истории, предлагающим трехэтажные апартаменты.

ВИДЕО: Крупнейший в мире круизный лайнер готов — сообщили чешские СМИ

Он называется Icon of the Seas и перенимает титул самого большого круизного судна в мире у своего старшего собрата, Wonder of the Seas. На этой неделе рекордсмен покинул доки в городе Турку, Финляндия, и в настоящее время проходит стресс-тесты, чтобы убедиться, что новый «повелитель морей» пригоден к эксплуатации.

Корабль длиной 365 метров принадлежит флоту Royal Caribbean. Последняя сообщила на своем сайте, что более 450 экспертов находятся на борту для проверки функциональности. Испытания необходимы для того, чтобы убедиться в отсутствии сбоев во время эксплуатации, чтобы пассажиры могли наслаждаться беззаботным пребыванием.

Второй стресс-тест должен состояться позднее в этом году, причем Royal Caribbean заявляет, что эксперты подвергнут судно экстремальным ситуациям. «На Icon of the Seas предстоит еще много работы и доработок, он отправится в свой первый рейс с пассажирами только в январе 2024 года», — говорится в сообщении компании.

 

Бассейны и водопад

На гигантском судне будет множество удобств, которые обеспечат пассажирам более приятное времяпрепровождение. Среди них будет самый большой бассейн за пределами материка и первый бассейн-инфинити, «подвешенный» в воздухе. Секция под названием AquaDome также станет большой визуальной достопримечательностью, которую Royal Caribbean описывает как место, где пассажиры смогут наслаждаться видами океана, а также разнообразными шоу. В этой секции, среди прочего, будет крытый круговой водопад.

Новое судно станет первым в истории, предлагающим семьям трехэтажные апартаменты. Однако и другие пассажиры, которых на судне может разместиться в общей сложности 7 600 человек, также смогут насладиться комфортом. Для сравнения, предыдущий рекордсмен, Wonder of the Seas, был всего на три метра короче, но вмещал чуть менее 7 000 пассажиров.

 

Источник: novinky.cz

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