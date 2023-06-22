ВИДЕО: Крупнейший в мире круизный лайнер готов — сообщили чешские СМИ

Совсем скоро моря и океаны будет бороздить новый круизный корабль-рекордсмен. Новое судно станет первым в истории, предлагающим трехэтажные апартаменты.

VIDEO: World's largest cruise ship nears completion in Finland.



In Finland’s Turku shipyard, a luxurious cruise ship known as The Icon of the Seas is nearing its maiden voyage. The vessel commissioned by Royal Caribbean is intended to sail the scenic waters of the Caribbean… pic.twitter.com/eFwQRPk9WT — AFP News Agency (@AFP) June 22, 2023

Он называется Icon of the Seas и перенимает титул самого большого круизного судна в мире у своего старшего собрата, Wonder of the Seas. На этой неделе рекордсмен покинул доки в городе Турку, Финляндия, и в настоящее время проходит стресс-тесты, чтобы убедиться, что новый «повелитель морей» пригоден к эксплуатации.

Корабль длиной 365 метров принадлежит флоту Royal Caribbean. Последняя сообщила на своем сайте, что более 450 экспертов находятся на борту для проверки функциональности. Испытания необходимы для того, чтобы убедиться в отсутствии сбоев во время эксплуатации, чтобы пассажиры могли наслаждаться беззаботным пребыванием.

Второй стресс-тест должен состояться позднее в этом году, причем Royal Caribbean заявляет, что эксперты подвергнут судно экстремальным ситуациям. «На Icon of the Seas предстоит еще много работы и доработок, он отправится в свой первый рейс с пассажирами только в январе 2024 года», — говорится в сообщении компании.

Бассейны и водопад

На гигантском судне будет множество удобств, которые обеспечат пассажирам более приятное времяпрепровождение. Среди них будет самый большой бассейн за пределами материка и первый бассейн-инфинити, «подвешенный» в воздухе. Секция под названием AquaDome также станет большой визуальной достопримечательностью, которую Royal Caribbean описывает как место, где пассажиры смогут наслаждаться видами океана, а также разнообразными шоу. В этой секции, среди прочего, будет крытый круговой водопад.

Новое судно станет первым в истории, предлагающим семьям трехэтажные апартаменты. Однако и другие пассажиры, которых на судне может разместиться в общей сложности 7 600 человек, также смогут насладиться комфортом. Для сравнения, предыдущий рекордсмен, Wonder of the Seas, был всего на три метра короче, но вмещал чуть менее 7 000 пассажиров.





Источник: novinky.cz

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