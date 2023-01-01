Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Суррогатному материнству быть? Мнения депутатов в Чехии разделились

Суррогатному материнству быть? Мнения депутатов в Чехии разделились

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
23 июня
13:27
106
Мнения политиков относительно проблемы суррогатного материнства разделились. Об этом свидетельствует семинар, организованный в четверг депутатом от ANО Татьяной Малой. Она стоит за инициативой закрепить суррогатное материнство в законе и сделать его возможным при четко определенных условиях.

Суррогатному материнству быть? Мнения депутатов в Чехии разделились

Однако этому противостоит предложение ее коллег из ANO Елены Валковой и Зузаны Ожановой, которые хотят полностью запретить суррогатное материнство. По их мнению, ситуация, когда ребенка пары вынашивает суррогатная мать, например, из-за бесплодия, может привести к торговле детьми.

Мала, однако, сказала на семинаре, что суррогатное материнство уже происходит в Чешской Республике, но это происходит в серой зоне, с которой запрет не может справиться.

«Я встретила женщину, у которой после рака удалили матку, а ребенка для нее и ее мужа выносила знакомая. Семьи, которые долгое время мечтали о ребенке, пользуются этим методом, ребенок для является очень желанным», — сказала Мала.

Она также указала на некоторые риски, о которых говорят противники.

«Существуют возможные опасности. Что будет, если ребенок родится инвалидом, а ни родители, ни мать его не захотят оставить? Не следует закрывать глаза и на торговлю детьми. Вот почему мы должны закрепить суррогатное материнство на законодательном уровне», — сказала депутат.

Заместитель министра юстиции Карел Дворжак сообщил на семинаре, что министерство уже работает над нормой, которая легализует суррогатное материнство.

«Политические дебаты о том, как регулировать этот вопрос, начнутся в ближайшие недели», — сказал он. Правительство Петра Фиалы, по его словам, не считает абсолютный запрет, предложенный депутатами от ANO и некоторыми депутатами от Народной партии, подходящим способом решения вопроса.

«Было бы лучше установить четкие правила и нормы, учитывая интересы ребенка и матери», — сказал он.

 

Запрет ничего не решит

Зденек Капитан, глава Управления по международной защите детей, также не согласен с запретом на суррогатное материнство. «Репрессивный подход будет контрпродуктивным и скорее усилит репродуктивный туризм», — сказал Капитан.

«Абсолютный запрет — это, конечно, не лучшее решение. На практике это все равно будет происходить в серой зоне, это противоречит интересам ребенка», — сказал Виктор Кундрак, директор правительственного Департамента по правам человека и защите меньшинств.

Депутат Зузана Ожанова, выступающая за запрет, утверждает, например, что дети будут «производиться» таким образом для гомосексуальных пар. «Суррогатное материнство уже используется гомосексуалистами в нашей стране. Я констатирую факты», — сказала она.

 

Торговля детьми

На семинаре также выступил представитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью Витезслав Больф, который рассказал о недавней «операции "Испанец"».

Чешская полиция в сотрудничестве с иностранной полицией раскрыла дело о торговле детьми, которая происходила в чешских клиниках.

Молодые женщины, в основном из Украины, приезжали в Чехию рожать, а их детей за определенную плату забирали иностранцы в Испанию, Швецию или Норвегию, которые регистрировали их свидетельства о рождении в качестве отца ребенка.

«Это было ничем иным, как торговлей детьми, с диктуемыми условиями, как должен выглядеть ребенок», — сказал Болф. По его словам, около 40 детей, родившихся здесь, покинули территорию Чешской Республики таким образом.

 

Источник: novinky.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

Telegram 

Facebook

Instagram

 


читайте по теме
Assets
23 июня
11:54
375
Общество
Не дайте ему испугаться — полицейские в Брно спасли малыша из раскаленного автомобиля
Assets
22 июня
13:40
2050
Общество
Суд вынес приговор учительнице, обвиняемой в отрицании геноцида в Украине
Assets
19 июня
17:15
909
Общество
В Праге двое полицейских помогли новорожденному появиться на свет
Assets
19 июня
14:01
30307
Образование
Система школьного образования в Чехии: как выбрать лучшую школу для ребенка
Последние новости:
Assets
23 июня
14:11
1
Общество
ВИДЕО: Со страшной силой ударился лицом землю. Мужчина упал с общественного самоката в Праге
Assets
23 июня
12:53
298
Общество
ВИДЕО: Крупнейший в мире круизный лайнер готов — сообщили чешские СМИ
Assets
23 июня
11:54
375
Общество
Не дайте ему испугаться — полицейские в Брно спасли малыша из раскаленного автомобиля
Assets
23 июня
10:50
705
Общество
Метеорологи разбираются, почему не оправдались прогнозы об экстремальных грозах в Чехии
Assets
23 июня
08:45
1166
Общество
Десятки тысяч украинцев в Чехии из-за изменений в выплате пособий будут искать новое жилье
Assets
22 июня
18:16
2229
Общество
Что делать во время грозы? Чешские СМИ советуют отложить зонтик и телефон, не включать дома воду
Assets
22 июня
17:18
751
Общество
Мужчина, который повредил шины автомобилей с украинскими номерами, предстанет перед судом
Assets
22 июня
14:36
3693
Общество
ВИДЕО: жестокое избиение в Праге. «Украинец», — решили нападающие и ослепили человека на один глаз
Assets
22 июня
14:18
2851
Общество
Внимание! Опасная погодная ситуация сегодня ночью в Чехии
Assets
22 июня
13:40
2050
Общество
Суд вынес приговор учительнице, обвиняемой в отрицании геноцида в Украине


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
дети
концерт
недвижимость
преступность
фестиваль
транспорт
работа
Туризм
бизнес
погода
выставка