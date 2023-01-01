Суррогатному материнству быть? Мнения депутатов в Чехии разделились

Мнения политиков относительно проблемы суррогатного материнства разделились. Об этом свидетельствует семинар, организованный в четверг депутатом от ANО Татьяной Малой. Она стоит за инициативой закрепить суррогатное материнство в законе и сделать его возможным при четко определенных условиях.

Однако этому противостоит предложение ее коллег из ANO Елены Валковой и Зузаны Ожановой, которые хотят полностью запретить суррогатное материнство. По их мнению, ситуация, когда ребенка пары вынашивает суррогатная мать, например, из-за бесплодия, может привести к торговле детьми.

Мала, однако, сказала на семинаре, что суррогатное материнство уже происходит в Чешской Республике, но это происходит в серой зоне, с которой запрет не может справиться.

«Я встретила женщину, у которой после рака удалили матку, а ребенка для нее и ее мужа выносила знакомая. Семьи, которые долгое время мечтали о ребенке, пользуются этим методом, ребенок для является очень желанным», — сказала Мала.

Она также указала на некоторые риски, о которых говорят противники.

«Существуют возможные опасности. Что будет, если ребенок родится инвалидом, а ни родители, ни мать его не захотят оставить? Не следует закрывать глаза и на торговлю детьми. Вот почему мы должны закрепить суррогатное материнство на законодательном уровне», — сказала депутат.

Заместитель министра юстиции Карел Дворжак сообщил на семинаре, что министерство уже работает над нормой, которая легализует суррогатное материнство.

«Политические дебаты о том, как регулировать этот вопрос, начнутся в ближайшие недели», — сказал он. Правительство Петра Фиалы, по его словам, не считает абсолютный запрет, предложенный депутатами от ANO и некоторыми депутатами от Народной партии, подходящим способом решения вопроса.

«Было бы лучше установить четкие правила и нормы, учитывая интересы ребенка и матери», — сказал он.

Запрет ничего не решит

Зденек Капитан, глава Управления по международной защите детей, также не согласен с запретом на суррогатное материнство. «Репрессивный подход будет контрпродуктивным и скорее усилит репродуктивный туризм», — сказал Капитан.

«Абсолютный запрет — это, конечно, не лучшее решение. На практике это все равно будет происходить в серой зоне, это противоречит интересам ребенка», — сказал Виктор Кундрак, директор правительственного Департамента по правам человека и защите меньшинств.

Депутат Зузана Ожанова, выступающая за запрет, утверждает, например, что дети будут «производиться» таким образом для гомосексуальных пар. «Суррогатное материнство уже используется гомосексуалистами в нашей стране. Я констатирую факты», — сказала она.

Торговля детьми

На семинаре также выступил представитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью Витезслав Больф, который рассказал о недавней «операции "Испанец"».

Чешская полиция в сотрудничестве с иностранной полицией раскрыла дело о торговле детьми, которая происходила в чешских клиниках.

Молодые женщины, в основном из Украины, приезжали в Чехию рожать, а их детей за определенную плату забирали иностранцы в Испанию, Швецию или Норвегию, которые регистрировали их свидетельства о рождении в качестве отца ребенка.

«Это было ничем иным, как торговлей детьми, с диктуемыми условиями, как должен выглядеть ребенок», — сказал Болф. По его словам, около 40 детей, родившихся здесь, покинули территорию Чешской Республики таким образом.

Источник: novinky.cz

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